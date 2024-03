Luis Enrique viré en cas d'élimination, le PSG a tranché

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain jouera son avenir européen mardi soir contre la Real Sociedad et il est évident qu'une élimination face au club espagnol pourrait provoquer un nouveau séisme au sein du club de la capitale.

A la manière dont il gère le cas Kylian Mbappé, on peut considérer que Luis Enrique a carte blanche de la part de Nasser Al-Khelaifi pour gérer son effectif. Là où ses prédécesseurs semblaient être aux ordres du président qatari du PSG dans la manière de traiter les Messi, Neymar et Mbappé, le technicien espagnol fait ce qu'il veut, quitte à provoquer des polémiques. Cependant, Luis Enrique connaît trop bien le football professionnel pour ne pas savoir qu'un revers mardi soir face la Real Sociedad en Ligue des champions, alors que Paris s'est imposé 2-0 à l'aller, pourrait lui valoir des soucis. Généralement, Al-Khelaifi n'est pas du genre à prendre un échec en C1 avec philosophie, et forcément, l'ancien coach du Barça lors de la remontada sait ce qu'il était advenu des derniers entraîneurs du Paris Saint-Germain. Sauf que Luis Enrique pourrait avoir changé la donne.

Luis Enrique peut dormir tranquille

À en croire Jimmy Algerino, ancien défenseur du PSG et toujours sensible aux performances du club de la capitale, Luis Enrique bénéficie réellement de la confiance du président qatari du Paris Saint-Germain et ce dernier n'a pas un couteau dans la main prêt à planter son entraîneur si Donnarumma et ses coéquipiers vivent une catastrophe contre la Real Sociedad. « Si ça se passe mal mardi, il assumera, comme il l’a toujours fait. De l’extérieur, ça peut ressembler à un excès de zèle, mais collectivement, ça peut concerner tout le monde aussi. Avoir quelqu’un qui sait où il va, c’est important. En plus, il a l’appui de sa direction. Il n’a pas un président ou un directeur sportif qui vient dire le discours inverse, comme cela a pu arriver dans le passé. Luis Enrique se positionne en tant que chef et dit : Suivez-moi, je fais des choix et ça marche. C’est important de sentir que le mec ne tremble pas », fait remarquer, dans Le Parisien, Jimmy Algerino, qui se réjouit de savoir que Luis Enrique peut faire ses choix sans avoir cette pression sur les épaules.

Mbappe va devenir notre Ole Gunnar Solskjaer avec Luis Enrique.



On va l’éduquer aux yeux du monde entier et il partira comme un paria.



On a un coach qui a décidé de lui montrer qu’il ne fera pas du club sa serpillère sur les derniers mois.



MESSAGE PUISSANT pour le CUP. pic.twitter.com/b9pKmIaqoU — Faster Faster X 🇲🇦🪢 (@FASTER1107) March 1, 2024

Pour en revenir à l'avenir parisien de Luis Enrique, le quotidien francilien confirme que les dirigeants parisiens n'envisagent pas d'appuyer sur le bouton « licenciement » pour Luis Enrique. Et ce dernier peut donc continuer à prendre des décisions en évoquant la saison prochaine, comme il l'a encore fait samedi soir à Monaco lorsqu'il a été interrogé par Prime Vidéo sur les raisons du remplacement de Mbappé par Kolo Muani après 45 minutes de jeu. « Je prépare la saison prochaine sans Kylian », avait répondu Luis Enrique, qui protège également sa star des critiques, car aussi bien contre Rennes que contre l'ASM, le PSG a mieux joué sans Mbappé qu'avec lui. Une réalité que l'Espagnol ne tient pas à trop mettre en avant.