TV ‍: Real Sociedad - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Trois semaines après sa victoire 2-0 à l’aller, le Paris Saint-Germain va se déplacer sur le terrain de la Real Sociedad avec l’objectif de récupérer un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Real Sociedad – PSG ?

Bénéficiant d’un tirage plutôt clément pour un deuxième de poules, le club de la capitale française a plutôt bien fait le travail à l’aller en gagnant 2-0 au Parc des Princes, grâce à des buts de Mbappé et Barcola. Désormais, Paris n’a plus qu’à assurer le coup contre un adversaire à sa portée pour poursuivre sa route en C1. Ce huitième de finale retour se jouera ce mardi 5 mars à 21 heures au Stade d'Anoeta. L’arbitre sera l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelles chaînes suivre Real Sociedad – PSG ?

Comme tous les gros matchs européens du PSG cette saison, cette rencontre contre la Real Sociedad sera diffusée sur deux chaînes : RMC Sport 1 et Canal+.

Les compos probables de Real Sociedad – PSG :

En pleine crise de résultats depuis le mois de janvier, la Real Sociedad a subi une troisième défaite de suite ce week-end en Liga sur la pelouse du FC Séville (2-3). Un revers qui place les Basques en dehors des places européennes en championnat. Dans le dur, la Real Sociedad va chercher à enflammer ce match retour devant son public pour faire trembler le PSG. Pour cela, l’entraîneur Imanol Alguacil ne pourra pas compter sur Barrenetxea, Fernandez, Merquelanz, Munoz ou Odirozola.

La compo probable de la Real Sociedad : Remiro - Traoré, Le Normand, Pachedo, Galan - Zakharyan, Zubimendi, Olasagasti, Turrientes - Kubo, André Silva.

Invaincu depuis novembre dernier, Paris reste toutefois sur deux contre-performances en L1 face à Rennes (1-1) et Monaco (0-0). Mais avec une avance de deux buts et des joueurs de talent dans son effectif, malgré la période compliquée de Kylian Mbappé, le PSG a toutes les cartes en main pour se qualifier. Pour ce match capital, Luis Enrique devra se passer de Skriniar ou Asensio. Marquinhos et Danilo sont incertains.

Les Parisiens au travail, à 2️⃣ jours du match retour des huitièmes de finale de la @ChampionsLeague. #RSOPSG 🔜 pic.twitter.com/t6tY5mcGDD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 3, 2024

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez - Zaire Emery, Vitinha, Ugarte - Dembélé, Mbappé, Barcola.