Luis Enrique va tout arranger, le PSG annonce la remontada

Malgré la défaite à domicile contre le FC Barcelone (2-3) mercredi, Lucas Hernandez reste confiant. Le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain fait confiance à son équipe et à son entraîneur Luis Enrique avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions en Catalogne mardi prochain.

Attendu au tournant après l’annonce de sa compo inattendue, Luis Enrique n’est pas épargné par les critiques. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a surpris lors de ce quart aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, notamment avec la titularisation de Marco Asensio en pointe, ou l’absence de Warren Zaïre-Emery dans le onze. Les innovations de l’Espagnol ont encore montré leurs limites. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter Lucas Hernandez.

Hernandez rassure

Déplacé à un poste inhabituel de latéral droit en deuxième période, le défenseur polyvalent croit Luis Enrique capable de mener les Parisiens vers la remontada en Catalogne mardi. « On savait que ce match se jouerait sur de petits détails et ils ont basculé de l'autre côté, surtout avec ce troisième but de Barcelone sur corner, c'est un but que l'on peut éviter, a commenté le Français. Maintenant il ne nous reste plus qu'à aller à Barcelone et inverser la situation pour nous qualifier. Ils ont bien joué le coup en première période avec leur supériorité numérique au milieu. Ils ont provoqué beaucoup d'occasions et de situations dangereuses. »

« Mais on a rectifié ces problèmes à la mi-temps et on a très bien débuté la deuxième période, on a renversé la situation. Après ça s'est joué sur de petits détails, ils ont bien joué les coups. On doit aller à Barcelone pour renverser la situation parce qu'on a l'équipe pour nous qualifier. La qualification est ouverte, on peut se qualifier. Je suis sûr qu'avec l'équipe et le coach qu'on a, on va aller chercher cette qualification à Barcelone », a annoncé Lucas Hernandez, pas du tout inquiet après cette contre-performance.