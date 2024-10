Luis Enrique, son clash avec Margot Dumont a failli lui coûter cher

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Très sec avec la journaliste après la défaite à Arsenal, Luis Enrique a choqué ses propres dirigeants. Mais son travail au PSG reste très apprécié au point d'avoir pu mettre derrière lui ce clash.

Sur le point de prolonger au Paris Saint-Germain, il aurait même déjà signé son contrat jusqu’en juin 2027 selon Le Parisien, Luis Enrique fait quasiment un sans-faute depuis son arrivée dans la capitale. Sur le plan des résultats, il a remis Paris dans le dernier carré européen, même si la prestation de la bande à Kylian Mbappé contre le Borussia Dortmund en demi-finale n’a clairement pas convaincu. L’Espagnol a aussi su gérer la transition, et en a même été l’un des instigateurs en réduisant l’effectif, en laissant partir les stars, pour avoir un effectif plus jeune, plus français, plus collectif. Bien sûr, cette saison devra lui permettre d’asseoir cette stratégie qui a pu surprendre cet été, tant il n’a pas voulu faire signer un attaquant capable de compenser les buts que Kylian Mbappé ne marquera plus maintenant qu’il a signé au Real Madrid.

Ses relations houleuses avec la presse

Sur tous ces sujets, le PSG estime que Luis Enrique réalise un véritable sans-faute, et est donc digne de confiance pour continuer l’aventure sur le long terme. Au point d’être l’entraineur le plus longuement en place au Parc des Princes sous l’ère QSI ? Cela pourrait bien être le cas si l’ancien coach du FC Barcelone ne perd pas ses nerfs. Toujours sec avec les journalistes, il l’est encore plus lors de l’après-match en général. On l’avait connu très cassant avec Alexandre Ruiz la saison passée, et c’est avec Margot Dumont qu’il a perdu ses nerfs, expliquant qu’il ne comptait pas lui expliquer ses choix lors de la défaite face à Arsenal, car elle ne pourrait pas les comprendre.

Une attaque jugée personnelle et très condescendante qui a marqué les esprits au PSG. Selon L’Equipe, c’est considéré comme le seul point noir de ces derniers mois, et on ne souhaite pas qu’il se mette la presse à dos en taillant gratuitement les journalistes. Cette prise de parole très sèche a en tout cas marqué les dirigeants parisiens, mais pas au point de remettre en cause tout le travail de Luis Enrique, qui a été jugé comme l’entraineur parfait pour l’avenir du Paris SG et en a été récompensé avec l’aboutissement de ces discussions pour sa prolongation de contrat.