Luis Enrique saborde le PSG, Daniel Riolo voit rouge

Par Corentin Facy

Pas fan de Luis Enrique depuis le début de la saison, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine en critiquant sévèrement la tactique et les choix de l’entraîneur du PSG.

Vainqueur à Reims samedi soir (0-3), le PSG a pris les commandes de la Ligue 1 ce week-end et a profité des faux pas de Nice ou encore de Monaco. Opposés à une belle équipe rémoise, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont heureusement pu compter sur un Gianluigi Donnarumma des grands soirs pour garder sa cage inviolée. Et pour cause, malgré le score très flatteur, le Paris Saint-Germain a été en difficulté. Une nouvelle fois, Luis Enrique avait opté pour un 4-2-4 très offensif dans lequel les milieux de terrain ont éprouvé quelques difficultés à contenir les assauts adverses. En Ligue des Champions, ce dispositif tactique a pourtant montré ses limites comme à Newcastle ou encore à Milan… mais Luis Enrique persiste. Ce qui agace passablement Daniel Riolo, lequel a de nouveau égratigné les choix de l’ancien sélectionneur de l’Espagne au micro de RMC.

« Après le match de Ligue des Champions, on a beaucoup parlé des individualités mais j’ai oublié de citer une seule fois le nom de Luis Enrique. Je ne comprends toujours pas sa tactique. Maintenant, il a décidé de carrer Ugarte et Vitinha, on doit revoir ces joueurs car ils avaient fait de bonnes choses. Lee n’a pas tout révolutionné dans cette équipe même s’il a beaucoup de qualités. Luis Enrique insiste et veut absolument mettre cette équipe en 4-2-4. Moi, je pense qu’il y a un problème avec ce schéma. L’exploitation de Kylian Mbappé n’est pas bonne, on n’utilise pas ce joueur au maximum de ce qui peut être fait » analyse Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre en évoquant une possible évolution à venir avec un faux numéro neuf tel que pourrait l’être Marco Asensio ou Kang-in Lee.

Daniel Riolo pas tendre avec Luis Enrique

« L’avant-centre n’existe pas, c’est pour ça qu’il va vouloir nous vendre son faux 9. Il a tenté le coup avec Lee et il va nous vendre Asensio dans ce rôle avec son retour. Les deux milieux de terrain courent beaucoup mais n’apportent pas grand-chose. Et au final, qui brille réellement dans l’équipe ? Je n’ai pas l’impression que les joueurs brillent vraiment, même Zaïre-Emery a souffert à Milan, il a souffert à Reims. Le collectif du PSG, je l’ai un peu perdu en route. Je ne comprends plus trop ce que veut faire Luis Enrique et j’ai du mal avec sa manière de positionner les joueurs » estime Daniel Riolo, pas franchement élogieux au moment de tirer un premier bilan de Luis Enrique au PSG. Reste maintenant à voir comment évoluera l’équipe parisienne en Ligue des Champions après la trêve internationale, avec deux matchs décisifs contre Newcastle au Parc des Princes et sur la pelouse du Borussia Dortmund. Des matchs sur lesquels Luis Enrique n’aura pas le droit à l’erreur pour se qualifier en huitième de finale.