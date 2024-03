Luis Enrique revient sur Twitch, le risque est énorme

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir, Luis Enrique a annoncé son grand retour sur Twitch. Une annonce qui fait grand bruit en France mais aussi en Espagne.

Luis Enrique n'est pas un personnage commun et l'a encore prouvé ce lundi en annonçant à sa communauté son retour officiel sur Twitch. L'Espagnol enregistrait déjà des petites émissions pour se rapprocher de sa communauté lors de la dernière Coupe du monde 2022 avec l'Espagne. De quoi faire réagir, entre ceux qui adoraient son idée et ceux qui pensaient que c'était tout simplement une perte de temps et nuisible pour l'image de la sélection. Plus d'un an après sa dernière apparition sur Twitch, Luis Enrique veut revenir aux affaires et a donné rendez-vous à ses fans ce jeudi soir. Deux raisons ont été évoquées : un projet autour de l'Espagnol et sa famille ainsi qu'une volonté de reprendre les conversations et le contact direct avec sa communauté de manière spontanée.

Luis Enrique fait son retour sur Twitch, l'Espagne sera attentive

Vuelvo a mi canal de Twitch, el jueves 21 de Marzo, 20:00.https://t.co/13b4hMYxDu pic.twitter.com/Ft0aPeEC9j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 18, 2024

Selon David Sanchez, consultant pour El Desmarque, le retour de Luis Enrique sur Twitch reste une très bonne nouvelle après les critiques émises à son sujet de l'autre côté des Pyrénées : « Je vais m'abonner, je suis un grand fan de l'entraîneur Luis Enrique, encore plus fan de la personne et super fan du streamer. De plus, je pense qu'en ce moment, il est le deuxième meilleur entraîneur après Pep Guardiola, parce que je pense que malgré l'écart de style, il influence ses équipes. C'est bien pour nous qu'il revienne. Dans ce pays, Luis Enrique s'est fait flinguer pour avoir fait un live le soir ». Reste à savoir si son retour sera un succès ou si certains de ses mots feront polémique. En tout cas, nul doute que Luis Enrique aura plus envie de s'exprimer sur Twitch que face à la presse traditionnelle, qu'il ne porte pas vraiment dans son coeur. Réponse jeudi soir donc.