PSG ‍: Luis Enrique revient sur Twitch, Daniel Riolo pète les plombs

Luis Enrique va reprendre du service sur Twitch, où l’entraîneur sera en live avec ses followers jeudi soir. Une annonce qui a mis hors de lui un certain Daniel Riolo, qui n’est définitivement pas fan de l’entraîneur du PSG.

Après l’avoir massivement critiqué pour sa gestion de Kylian Mbappé ainsi que sur sa façon de répondre aux journalistes en conférence de presse, Daniel Riolo cible Luis Enrique pour son choix de revenir sur la plateforme de streaming Twitch. Lundi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a dévoilé qu’il serait en live avec ses followers jeudi à 20 heures. Une annonce qui a mis Daniel Riolo dans tous ses états. Invité à réagir à cette information au micro de RMC, le journaliste de l’After Foot a fait part de son incompréhension devant un tel choix.

PSG : Luis Enrique donne rendez-vous aux supporters sur Twitch ! https://t.co/Km3D9igExa — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2024

« Quand Luis Enrique parle aux gens, on a l’impression que c’est tous des mer*** en face. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire comme attitude. Le Twitch pendant la Coupe du monde ? Effectivement, ça avait été une grande réussite, on s’en souvient. Je comprends bien le but, ok très bien. Encore une fois, il a absolument le droit de mépriser notre profession, ce n’est pas un problème. Je le dis depuis quinze ans, je le disais même du temps de Domenech, je n’ai aucun problème. Oui, nous ne sommes que des relais, oui nous ne sommes quelque part que des filtres. Je n’ai aucun problème avec les gens qui veulent mépriser notre métier » a d’abord lancé Daniel Riolo sur RMC.

Luis Enrique boycotte les médias, Daniel Riolo s'emporte

Le journaliste a par la suite continué de critiquer Luis Enrique. Selon Daniel Riolo, ce choix de l’entraîneur du PSG a pour but principal de boycotter les médias et c’est précisément ce qui irrite l’éditorialiste de l’After Foot. « Les droits TV, ce sont des médias. (…) Une partie de sa fiche de paie est remplie par les médias, donc quand il se fout de notre gueule, je veux bien accepter sans problème qu’il nous méprise, sauf qu’il y a juste deux réalités à rappeler. C’est un peu comme tous ces comédiens qui dans les divers festivals chient totalement sur Canal et Bolloré, compagnie, et ensuite acceptent tous les financements de cette chaîne pour tourner des films. Juste à un moment, il faut accepter les choses et être à peu près cohérent. Juste, de temps en temps, ferme ta g…. » a lâché le journaliste, révolté contre Luis Enrique et sa décision de se lancer de nouveau dans les live en streaming avec sa communauté. Un moyen pour le coach du PSG de contrôler sa communication et de boycotter les journalistes, qui donnent parfois l’impression de l’embêter plus qu’autre chose.