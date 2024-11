Luis Enrique en danger, le PSG rêve de Zidane

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Officiellement, le PSG a toujours confiance en son entraîneur Luis Enrique et en son coordinateur sportif Luis Campos. Mais en interne, des questions se posent et le nom d’un certain Zinedine Zidane ressort du chapeau.

La saison 2024-2025 est en train de prendre une mauvaise tournure au Paris Saint-Germain. Certes, le champion de France domine la Ligue 1 de la tête et des épaules, mais ce n’est pas vraiment ce que l’on demande à Luis Enrique. Le coach espagnol est attendu en Ligue des Champions et dans cette compétition, les désillusions se multiplient. Battu par l’Atlético de Madrid et Arsenal, accroché par le PSV Eindhoven, le PSG a subi la loi du Bayern Munich mardi soir en Allemagne. Une nouvelle contre-performance européenne qui compromet sérieusement la qualification parisienne… mais aussi l’avenir de Luis Enrique. Car si officiellement, le Qatar garde une confiance aveugle en son entraîneur de 54 ans, la réalité pourrait être plus nuancé si l’on se fie aux informations de Don Balon.

Zidane contacté par le Real pour sauver Mbappé https://t.co/e4CtylkO2S — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

Pour le média espagnol, les dirigeants du Paris SG se posent de plus en plus de questions sur leur projet sportif et sur l’avenir de l’équipe avec Luis Enrique à sa tête. En cas d’élimination dès la phase de saison régulière de la Ligue des Champions, un départ de l’ex-entraîneur du FC Barcelone n’est pas à exclure. Et pour le remplacer, trois noms sont évoqués par le média spécialisé. Ceux de Xavi et d’Edin Terzic d’abord, deux entraîneurs libres depuis l’été dernier après leurs départs respectifs du Barça et du Borussia Dortmund. Mais cerise sur le gâteau et surprise totale, le PSG serait toujours intéressé par un certain… Zinedine Zidane.

Le PSG est attentif à la situation de Zidane

Rien de si étonnant finalement quand on se souvient qu’à une époque pas si lointaine, le club parisien a fait des pieds et des mains pour recruter le champion du monde 1998, vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises en tant qu’entraîneur avec le Real Madrid. Libre depuis son départ de la Casa Blanca, « Zizou » n’a toujours pas repris du service, mais son nom agite la presse espagnole ces dernières heures. Egalement annoncé dans le viseur du Real pour succéder à Carlo Ancelotti la saison prochaine, l’ex-n°10 des Bleus est-il sur le point de reprendre du service ? Le PSG surveille en tout cas sa situation de près et ne s’interdit pas de lui formuler une offre si Luis Enrique ne parvenait pas à améliorer les résultats de son équipe.