Luis Enrique confirme avoir sanctionné Ousmane Dembélé

A la veille du match Arsenal-PSG, Luis Enrique a clairement assumé la décision de se passer d'Ousmane Dembélé. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a cependant précisé qu'il n'y avait pas eu de clash avec son attaquant.

L'entraîneur espagnol des champions se doutait bien qu'après sa décision de laisser Dembélé à Paris pour la rencontre de Ligue des champions de mardi soir à l'Emirates Stadium contre Arsenal, il allait être interrogé sur ce choix qui a surpris tout le monde. Fidèle à ses habitudes, et même s'il n'est pas entré dans les détails, Luis Enrique a totalement assumé que ce choix officialisé lundi matin était une sanction, mais a démenti un quelconque clash avec son attaquant dans le vestiaire après la rencontre face à Rennes. Pour le coach du Paris Saint-Germain, sa décision s'explique simplement et il a donc dis pourquoi la star tricolore serait absente contre les Gunners.

Luis Enrique :



« Ousmane Dembélé était là contre Newcastle, contre Milan, contre Dortmund et pourtant nous avons quand même perdu.



𝗠𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗲𝘂 𝗾𝘂’𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗲𝘂𝗿 ! 😱 »



« Je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt, alors il ne jouera pas dans une semaine qui est importante avec ce match contre Arsenal qui est important (…) Je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles, donc je l'ai mis à l'écart, car je veux le meilleur pour mon équipe (...) Je suis honnête, mais je ne veux pas faire de cette affaire un feuilleton. Il n'y a pas de dispute entre nous deux, c'est complètement faux. Il y a un problème d'engagement du joueur envers l'équipe, mais pas de problème entre le joueur et l'entraîneur », a précisé Luis Enrique. Et histoire bien mettre les choses au point l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a fait savoir qu'il était totalement soutenu par Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi dans cette décision forcément spectaculaire.

Ousmane Dembélé a en effet marqué 4 buts et signé 4 passes décisives depuis le début de saison avec le PSG et il faut être déterminé pour se passer d'un tel joueur avant un match d'un tel niveau. Mais clairement, le technicien du Paris Saint-Germain voulait faire passer un message, et c'est fait. « Ousmane Dembélé était là contre Newcastle, contre Milan, contre Dortmund et pourtant nous avons quand même perdu », a conclu avec ironie Luis Enrique, qui a précisé qu'il n'est pas question que le joueur français soit écarté longtemps.