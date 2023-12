Luis Enrique annonce la victoire du PSG à Dortmund

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Mercredi 13 décembre, le Paris Saint-Germain va jouer son destin européen sur la pelouse du Borussia Dortmund. Si la pression est immense, Luis Enrique est convaincu que le résultat sera positif pour son équipe.

Après avoir accroché un match nul inespéré face à Newcastle lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, le PSG a encore son destin entre ses mains pour l'ultime joute. Si Paris gagne contre Dortmund, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le club de la capitale prendra la première place de ce groupe de la mort. Le match s'annonce compliqué pour le PSG, en grande difficulté à l'extérieur cette saison en C1, face à une formation allemande, intraitable sur ses terres depuis le début de cette campagne européenne. À l'aube d'une élimination historique pour le PSG, Luis Enrique semble plutôt serein face au plus grand défi qui l'attend depuis son arrivée sur le banc parisien. En conférence de presse, le technicien espagnol s'est montré détendu et sûr de lui pour l'issue de ce choc.

Pas de pression pour Enrique, il voit le PSG l'emporter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Je me concentre tout le temps sur le positif. Et le positif c'est que l'issue de ce groupe très difficile dépend de nous pour nous qualifier et finir premier. On peut gagner ce match de demain et on va gagner ce match. La logique dans le groupe de la mort c'est que les différences ont été infimes dans chaque match. On aurait pu gagner chaque match comme on aurait pu perdre chaque match. Dortmund est qualifié mais pas assuré de sa place et on peut aussi le faire. Cela dépend de nous. On a eu des problèmes, notamment à l'extérieur, mais on ne va pas changer notre manière de jouer et notre envie de gagner » a affirmé l'entraîneur parisien, la veille de se déplacer sur la pelouse du Signal Iduna Park. Luis Enrique n'a pas le droit à l'erreur et va devoir prouver qu'il est bien l'homme de la situation à Paris.