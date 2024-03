Luis Diaz, la bombe de Liverpool fait de l’effet au PSG

Dans : PSG.

Auteur d’un match éblouissant contre Manchester City dimanche, Luis Diaz, la pépite colombienne de Liverpool, plait au PSG dans l’optique de trouver un successeur de haut niveau à Kylian Mbappé.

La quête au successeur de Kylian Mbappé a démarré au Paris Saint-Germain, où la priorité est de recruter un ailier afin de combler le départ du capitaine de l’Equipe de France. Luis Enrique considère que son équipe est déjà armée au poste d’avant-centre avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani en plus du polyvalent Bradley Barcola. C’est donc pour le recrutement d’un ailier gauche que le PSG va se mettre en ordre de bataille dans les semaines à venir et selon les informations de la presse colombienne, un nom sort du chapeau en ce mois de mars.

Auteur d’un match exceptionnel avec Liverpool contre Manchester City dimanche après-midi (1-1), Luis Diaz a retenu l’attention des dirigeants du PSG. En effet, Luis Campos apprécie beaucoup le profil de l’ancien ailier gauche supersonique du FC Porto. C’est le média Bolavip qui relaie l’information, tout en faisant savoir que le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur ce dossier. Et pour cause, l’AC Milan et Barcelone ont également des vues sur le joueur recruté pour 47 millions d’euros par Liverpool il y a tout juste un an et demi.

Le PSG prêt à mettre le paquet sur Luis Diaz

Au vu de ses performances, on imagine toutefois très mal les Reds se séparer de leur titulaire en puissance, d’autant plus qu’à ce poste, Mohamed Salah a de grandes chances de quitter la Mersey en fin de saison. Barcelone et l’AC Milan ne semblent de toute façon pas avoir les moyens financiers nécessaires pour faire craquer Liverpool… au contraire du PSG. Avec l’économie du salaire colossal de Kylian Mbappé, le club parisien aura les moyens de mettre le paquet pour recruter Luis Diaz. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre Liverpool, un club de haut de tableau en Angleterre dans lequel l’argent n’est pas vraiment un problème ? On peut en douter, mais le PSG semble bien décidé à jouer sa carte à fond pour tenter le très gros coup Luis Diaz lors du prochain mercato estival.