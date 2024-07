Luis Diaz au PSG, Liverpool ouvre la porte

Dans : PSG.

Le PSG multiplie les pistes pour se renforcer en attaque lors du marché des transferts estival. Face à la complexité du dossier Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale pourrait se rabattre sur Luis Diaz.

A Paris, certains dossiers se compliquent et d'autres s'ouvrent. Luis Enrique a rapidement ciblé des profils pouvant apporter un vrai plus à son équipe. Khvicha Kvaratskhelia est une priorité pour les champions de France. Mais voilà, Naples est très gourmand et demande plus de 150 millions d'euros pour lâcher le Géorgien au PSG. Un PSG qui n'ira pas si haut et qui pourrait bien finir par abandonner la piste. Surtout que le club de la capitale a des vues depuis de nombreux mois sur Luis Diaz. Si Liverpool a longtemps été fermé à l'idée de vendre le Colombien, les choses ont apparemment changé.

Luis Diaz au PSG, l'espoir renait

Selon les informations de Anfield Watch, Liverpool est en effet ouvert à une vente de Luis Diaz, pas hyper chaud à l'idée de prolonger son contrat dans la Mersey, lui qui expire en juin 2027. Liverpool estime l'ancien joueur du FC Porto entre 120 et 140 millions d'euros. Le média rajoute que la direction des Reds a déjà prévu un remplaçant au cas où Diaz filait. Il s'agit d'Anthony Gordon, qui évolue sous les couleurs de Newcastle. A noter que outre le PSG, le Barça est aussi intéressé par le profil de Luis Diaz. Sa vitesse, sa technique et son expérience du haut niveau plaisent beaucoup aux deux clubs. Mais Paris partirait avec une longueur d'avance, fort d'une puissance financière supérieure à celle des Catalans. En tout cas, Paris sait que Liverpool n'est pas fermé à l'idée de se séparer de Luis Diaz, ce qui n'est pas la même chose avec Naples pour Kvaratskhelia. Le temps presse et des choix forts devront être faits.