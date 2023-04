Luis Campos menace les joueurs du PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos a décidé de ne plus rigoler et a prévenu les joueurs du PSG. En cas de perte de titre ou d'attitude peu professionnelle dans les deux derniers mois, la porte de sortie sera indiquée !

Le Paris Saint-Germain, ses joueurs et ses supporters, auront certainement beaucoup de mal à s’y habituer, mais c’est pourtant devenu une histoire récurrente. La saison se termine au mois de mars désormais, avec une élimination en Ligue des Champions qui met une véritable chape de plomb sur le club de la capitale. Il y a pourtant un titre de champion de France en jeu et au PSG, on ne veut pas que la catastrophe se joigne à la déception alors que la formation de Christophe Galtier vient de s’incliner deux fois de suite à domicile, face à Rennes et Lyon. La solution de facilité serait un changement d’entraineur en urgence, mais actuellement, Paris ne travaille pas vraiment sur cette option à très court terme, et qui pourrait remettre en cause le travail pour la saison prochaine.

Des joueurs démotivés au PSG ?

Avec son effectif à disposition, le PSG doit tout de même, avec un match par semaine, être capable d’inverser la tendance et de conserver quelques points d’avance sur Lens et l’OM, qui le poursuivent. Pour cela, il faut des joueurs motivés sur le terrain, et actuellement, cela ne saute pas aux yeux sur les derniers matchs du club francilien, qui avait avant ses deux défaites gagné à la dernière seconde à Brest par exemple.

Arrivé au PSG l’été dernier pour ses qualités de recruteur mais aussi son goût pour la discipline, Luis Campos a décidé de faire passer un message musclé auprès de son effectif pour les deux derniers mois de compétition. Selon Le Parisien, le dirigeant portugais a prévenu tous les joueurs que ceux qui ne joueraient pas le jeu pour cette fin de saison seraient considérés comme faibles mentalement, et ne seraient donc pas conservés la saison prochaine.

Une menace assez inédite à ce niveau, et qui a pour but de créer un électrochoc. Mais aussi de rappeler que Luis Campos est capable, avec le feu vert donné en haut lieu, de réaliser un coup de balai encore plus grand que prévu cet été. L’an dernier, il avait tout de même conclu 18 départs histoire de faire le ménage dans l’effectif. Les joueurs qui ne se donneront pas à fond dans les dernières semaines sont en tout cas considérés comme prévenus, et le directeur sportif a tenu à faire passer le message à l’ensemble du vestiaire.

Tout le monde est vraiment visé au PSG ?

Une preuve en tout cas que la tension est palpable, et que le PSG n’a pas envie d’ajouter aux revers européens, une humiliation avec un titre manqué en Ligue 1. Pour le moment, la menace est encore lointaine, mais avec son rythme actuel, Paris a de quoi inquiéter et c’est pourquoi Luis Campos a décidé de menacer ses joueurs qu’il juge démobilisés.

Néanmoins, la menace risque de laisser pas mal de monde dubitatif. Si des joueurs qui sont passés au travers de la deuxième partie de saison sont vraiment visés, Luis Campos pourra-t-il réellement s’attaquer à des cadres du vestiaire et des éléments comme Marquinhos, Verratti ou Donnarumma ? Si les jeunes devraient avoir leur chance, il y a toutefois fort à parier que le comportement et les performances de joueurs comme Etikite, Soler, Vitinha, Fabian Ruiz ou Renato Sanches seront scrutés de près, histoire de savoir si le PSG peut compter sur eux à l’avenir.