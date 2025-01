Liverpool fait l’offre qui tue, le PSG en larmes

Dans : PSG.

Le PSG va mettre le paquet pour faire signer Khvicha Kvaratskhelia dans les prochains jours. Mais Liverpool est en train de jouer son va-tout pour griller le club parisien.

La grande bataille est lancée pour les attaquants qui veulent changer de club cet hiver, et Khvicha Kvaratskhelia en fait clairement partie. Le PSG compte se défaire de Randal Kolo-Muani dans les prochains jours, et l’attaquant français ne manque pas de destination. Mais le rêve de Luis Enrique, c’est de voir l’ailier géorgien débarquer. Paris est passé à l’action et négocie avec Naples, toujours aussi dur en affaires quand Nasser Al-Khelaïfi vient toquer à la porte. Le Paris SG va effectuer une offre copieuse, proche de 75 millions d’euros, pour récupérer l’ancien joueur du Rubin Kazan cet hiver.

Liverpool, un départ surprise pour faire signer Kvara ?

Mais les dirigeants franciliens vont devoir se méfier car un nouveau concurrent entre en jeu, avec une arrivée en fanfare. Liverpool remet au goût du jour les échanges de joueurs. Le média anglais Team Talk et le compte insider Rousing The Kop annoncent que le club de la Mersey va proposer deux joueurs offensifs pour essayer de récupérer Khvicha Kvaratskhelia en échange. Il s’agit de Federico Chiesa, qui n’a jamais réussi à s’imposer à Liverpool et veut désormais revenir en Italie. Et de Darwin Nunez, ce qui serait beaucoup plus surprenant même si l’Uruguayen a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Arne Slot lui préfère en effet Luis Diaz en pointe, et le buteur de 25 ans n’a ainsi connu que deux titularisations sur les 7 derniers matchs. L’ancien du Benfica Lisbonne n’est plus jugé indispensable, et est surtout évalué comme une monnaie d’échange de gala pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia.

Car ce double départ représenterait une offre de transfert de 110 millions d’euros, si on ajoute la valeur cumulée des deux joueurs concernés. Si Naples a toujours préféré récupérer du cash que des joueurs en échange, la détermination de Liverpool à faire venir l’ailier géorgien a de quoi inquiéter le PSG. Car rien ne dit que le Napoli ne va pas accepter la signature de Federico Chiesa et une somme d’argent pour laisser filer Kvara chez les Reds cet hiver.