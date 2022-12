Lionel Messi prive Mbappé du Ballon d'Or 2023

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Auteur de huit buts dont un triplé en finale, Kylian Mbappé a illuminé de sa classe la coupe du monde 2022. Cela en fait un postulant au prochain ballon d'or. Problème de taille toutefois, son plus sérieux rival Lionel Messi est champion du monde, pas Mbappé.

Un rendez-vous au sommet entre deux stars du football mondial. La finale de la coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine a pu confirmer, s'il le fallait, le talent monstrueux de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Les deux joueurs du PSG ont porté leur sélection respective jusqu'en finale à coup de buts et de gestes décisives tout en transmettant la peur à leurs adversaires. En finale, ce fut l'apothéose. Messi a marqué deux fois, jouant un rôle sur le but de Di Maria et convertissant son tir au but. Mbappé a fait plus fort statistiquement avec trois réalisations, devenant le deuxième joueur seulement à réaliser un triplé en finale.

Mbappé trop fort pour tous...sauf pour Messi

Le Français a pu s'assurer du titre de meilleur buteur du tournoi, marquant encore les esprits aux yeux du monde entier. Néanmoins, cela suffira t-il dans sa quête du ballon d'or ? Pas sûr car Lionel Messi a gagné le titre de champion du monde, celui de meilleur joueur du tournoi et a même été élu homme du match dimanche soir. Si les observateurs sont impressionnés par les performances du gamin de Bondy, Messi est plus que jamais le favori numéro 1 pour remporter un huitième ballon d'or.

An 8th Ballon d'Or loading for 35-year-old Lionel Messi? 🏆 pic.twitter.com/ARqBECTCdA — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

C'est à cette conclusion que sont parvenus les journalistes de Goal.com. Ces derniers ont édité un top 20 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Un classement qui exclut d'office Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Pour ce qui est du top 5, Neymar (4e) et Robert Lewandowski (5e) sont présents. Sur le podium, on retrouve logiquement le phénomène norvégien Erling Haaland (3e) derrière le duo Messi-Mbappé. La Pulga est placée en tête devant son jeune coéquipier français. La coupe du monde apparaît comme déterminante dans ce choix. Ainsi, pour rêver encore du trophée individuel, Mbappé devra faire la différence en club avec le PSG...où évolue aussi Lionel Messi. Une rivalité qui devra rester saine pour ne pas influencer négativement la dynamique du club parisien et ne pas faire des remous dans le vestiaire.