Lionel Messi et le PSG, la fin est proche

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais champion du monde, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Mais l'idée de rester une saison de plus au Paris Saint-Germain n'est plus vraiment dans l'air.

Le 21 décembre dernier, quelques jours seulement après la victoire de l’Argentine en finale du Mondial 2022 face à la France, Le Parisien annonçait que Lionel Messi et le Paris Saint-Germain s’étaient entendus pour une prolongation de contrat de la Pulga, lequel sera libre en juin prochain. « Lionel Messi ne semble pas avoir été difficile à convaincre. Paris lui offre deux éléments essentiels à ses yeux : sa famille est heureuse et le PSG lui permet de rester au top niveau européen », précisait alors le journaliste du quotidien francilien en ajoutant que l’opération avait été validée ou presque quelques semaines avant. Tout cela semble être désormais à conjuguer au passé, puisque le septuple Ballon d’Or aurait changé d’avis à en croire FootMercato. Le site spécialisé affirme que Lionel Messi serait désormais plus proche que jamais d’un départ du PSG en fin de saison. Et les réactions témoignent d’un vrai désamour entre les supporters parisiens et la star mondiale du football.

Lionel Messi proche de vider son casier au PSG

Car si Lionel Messi a parfois montré de belles choses avec les champions de France, il s’est tout de même planté royalement lors de sa première saison à Paris. Et depuis son retour de la Coupe du Monde, il semble ne pas réellement vouloir forcer son talent sous le maillot du PSG. FM croit savoir que le clan Messi ne privilégie plus une prolongation, même si les ponts ne sont pas coupés avec l’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi. Du côté du Parc des Princes, si les fans de Leo Messi vont être attristés par le possible départ de celui qui restera comme le plus gros vendeur de maillots de l'histoire du club de la capitale, les supporters historiques en sont presque à se réjouir de la fin imminente du contrat de Messi. Les commentaires se multiplient pour dire que ce refus de l'ancienne légende du FC Barcelone de continuer au Paris Saint-Germain est globalement une bonne nouvelle. D'abord pour soulager la masse salariale, mais aussi parce que le champion du monde n'est plus aux normes 2023 sauf à ce que toute l'équipe ne joue pour lui...au ralenti. Et comme en plus, Lionel Messi refuse toujours de saluer les supporters du PSG depuis les insultes du fameux Paris-Bordeaux de 2022, ce départ se fera sans fleur ni couronne. Une fin un peut triste, même si un coup de théâtre est encore toujours possible.