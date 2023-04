Lionel Messi et le PSG c’est fini, c'est confirmé !

Dans : PSG.

Lionel Messi ne compte pas prolonger au PSG, qui a bien vu que le vent avait tourné ces dernières semaines. L'Argentin prépare déjà ses valises, et sauf coup de tonnerre de l'Emir du Qatar, la fin de l'aventure du champion du monde à Paris est pour dans deux mois.

C’est la fin de l’histoire entre Lionel Messi et le Paris SG. Les tendances de ces dernières semaines sont confirmées alors que tout semblait indiquer une possible prolongation après la Coupe du monde. Mais depuis, de nombreux éléments nouveaux ont fait leur apparition, ce qui a fini de bouleverser l’avenir de Lionel Messi. Après avoir refusé plusieurs offres de la part de Nasser Al-Khelaïfi, La Pulga a décidé de regarder ailleurs pour la suite de sa carrière.

Sifflé ce dimanche par le Parc des Princes, Lionel Messi peut s’attendre à des prochains matchs à domicile compliqués. Plusieurs sources bien placées affirment que, sauf un miracle en provenance de Doha, l’Argentin ne restera pas une saison de plus au PSG. RMC et CBS affirment que désormais, les discussions sont rompues et l’accord trouvé en fin d’année 2022 n’a pas eu de suite. Le salaire de l’Argentin devait rester identique pour une prolongation d’une année supplémentaire et une 4e saison au Paris SG en option par la suite. Tout le monde semblait s’en satisfaire mais chacun a préféré attendre de voir comment se déroulait la suite de la saison.

Le PSG trouve Messi peu concerné

Et la dégradation a débuté avec un rendement en baisse, l’élimination en Ligue des Champions, et le rendement du joueur jugé insuffisant par le PSG. En plus d'une attitude pas vraiment irréprochable, avec notamment très peu d'efforts sur le terrain, quelques entrainements zappés pour des motifs discutables, et toujours aucune attention pour les supporters. Un effort lui aurait donc été demandé sur son salaire, ce qui a terminé de glacer les relations entre les deux camps. Sauf si l’Emir du Qatar venait à décider de rehausser le salaire de l’Argentin, pour finalement le conserver. L’argent serait donc le nerf de la guerre, même si Lionel Messi serait prêt à accepter une grosse baisse de salaire pour revenir à Barcelone, où même recevoir un salaire plus modeste en cas d’arrivée en Major League Soccer. Mais pas d’exception pour le PSG, le septuple Ballon d’Or veut être payé royalement ou sinon il partira.

Les sifflets récemment reçus par ses propres supporters, qu’il boude pourtant depuis un an, et le visage du PSG qui ne semble pas arriver à franchir un cap en Ligue des Champions, ont convaincu La Pulga de changer d’air. Pour le plus grand bonheur de son père, qui milite pour un retour au FC Barcelone, et du reste de sa famille, qui n’a jamais vraiment réussi à s’acclimater à la vie parisienne. Un forcing interne qui porte ses fruits, et va donc provoquer son départ de Paris dans quelques semaines désormais. Même si revenir au Barça sera compliqué sur le plan logistique, les valises sont en tout cas prêtes pour quitter le PSG.

Le club de la capitale aura donc bénéficié de la lumière de Lionel Messi, plus en dehors du terrain que sur le pré. Selon le média américain CBS, le PSG était prêt à faire un effort pour discuter d’un salaire intermédiaire pour l’Argentin, mas n’a pas eu de nouvelles en ce sens ces derniers jours. Au final, sur le plan économique, le Paris SG assure avoir réalisé un bénéfice de 10 millions d’euros entre l’investissement financier réalisé pour faire venir Lionel Messi, et le coût de son salaire. Sur le plan sportif, en dehors de quelques étincelles et de statistiques correctes, le bilan reste tout de même largement négatif.