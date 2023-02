Lionel Messi arnaque le PSG, panique à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En s'inclinant (0-1) face au Bayern Munich dans un Parc des Princes qui commence à gronder, le Paris Saint-Germain suscite des interrogations. Et c'est pire encore pour Lionel Messi dont les prestations engendrent désormais des polémiques et des critiques, tant elles sont d'une faiblesse absolue.

Sans l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, les supporters du PSG seraient totalement démoralisés au lendemain de la défaite de leur équipe contre le Champion d’Allemagne à domicile. Mais l’attaquant français a failli renverser le match à lui tout seul, et après la rencontre, la rage de vaincre affichée par le champion du monde 2018 avait de quoi redonner le moral à tout le monde. Cependant, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que certains joueurs sont totalement passés à côté de ce choc de Ligue des champions, et notamment Lionel Messi dont le seul fait d’armes aura été de se faire découper par Benjamin Pavard, lequel a été expulsé et sera suspendu au match retour. Pour le reste, le septuple Ballon d’Or a été transparent, passant l’essentiel du match à marcher, avec une subtilité en plus, il a cette fois marché jusqu’au Virage Auteuil afin d’aller saluer les Ultras du Pars Saint-Germain. Mais dans la presse, le champion du monde argentin commence à prendre très cher.

Où est passé le vrai Lionel Messi ?

Et c’est notamment le cas dans L’Equipe, où avec un « 3 » presque flatteur, Lionel Messi a droit à un commentaire qui résume la pensée de pas mal de monde. « Le constat semble plus implacable. Lionel Messi n'y est plus depuis le début de l'année 2023. A-t-il tout donné pour relever le dernier challenge de son immense carrière, celui de gagner la Coupe du monde avec l'Argentine? On peut se poser la question, tant c'est le jour et la nuit entre sa première partie de saison et ce qu'il produit actuellement. Hier, il a fallu attendre la 84e minute pour qu'il soit en position intéressante de frappe. Mais sa tentative a été contrée. Avant, pas grand-chose, surtout pas de pressing et un repli défensif famélique. Le plus inquiétant est qu'il a peiné pour exister face aux Bavarois à chaque duel ou presque, et il n'a pas pesé sur le jeu de son équipe », écrit Arnaud Hermant, lequel n’est pas le seul à faire un constat plutôt inquiétant vis-à-vis d’un joueur dont seul le statut de star mondiale du football semble justifier sa titularisation avec le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain s’est incliné par la plus petite des marges contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la @ChampionsLeague (0-1)#PSGFCB I #UCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

S’exprimant après la défaite du PSG face au Bayern Munich, Laurent Fournier, ancien joueur du club de la capitale, tente de trouver des explications à cette faillite totale de l’ancien joueur du Barça. « Messi a manqué d’un point d’appui devant. Messi c’est un joueur qui aime bien entrer dans l’axe, de percuter et de trouver un une-deux, un dédoublement, et là il n’y avait personne. Cela devient difficile », explique, sur Europe 1, Laurent Fournier, qui n’ose pas croire que Leo Messi a perdu toutes ses qualités dès le lendemain de la finale du Mondial gagnée par l’Argentine contre la France au Qatar. Sur les réseaux sociaux, certains supporters du PSG sont, eux, plus excédés et le disent.

Les Messisexuels énervent les fans du PSG

Au point même de donner le diminutif de Messisexuel à ceux qui contre vents et marées défendent Lionel Messi, même quand il a été nul comme cela a été le cas face au Bayern Munich. « Messi encore une fois absent dans un grand rendez-vous. Pour toi, peut-on donner un Ballon D'or à un joueur qui sort potentiellement pour la deuxième saison de suite en huitième de finale de la Ligue des champions (ce qui ferait 2 éliminations en 8e, en 2 saisons au PSG) ? », « Même si Mbappé met des triplés à tous les matchs et gagne la Ligue des champions, il va juste donner le trophée à Messi, Benzema pas possible, Mané et Salah pareil, Haaland on connaît City ils vont se ch... dessus en demi », « Messi c’est juste un scandale, non ? », « Ils sont où ceux qui critiquaient Mbappé? Les Neymariste ? Les Messisexuel ? ». La colère gronde d'autant plus que Christophe Galtier semble ne pas vouloir remettre en cause la place d'un joueur dont il a toujours dit qu'il pouvait faire basculer un match à lui tout seul. Reste à savoir quand ça sera.