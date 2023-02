LdC : Trop court, le PSG cède face au Bayern

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Parc des Princes

PSG-Bayern 0-1

Buts : Coman (53e)

Exclusion : Pavard (90e+2) pour le Bayern

D'abord malmené et logiquement mené par le Bayern, le PSG a réalisé une bonne fin de match avec Mbappé. Insuffisant pour empêcher le succès du Bayern 1-0 grâce à Coman. Les Allemands prennent une option sur la qualification.

Mal en point en Ligue 1, le PSG avait fort à faire pour se relancer : la réception du Bayern pour ce huitième de finale de Ligue des champions tant attendu. Les supporters parisiens pouvaient vite être déçus du début de match. Le Bayern Munich dominait nettement les débats même si les occasions bavaroises n'étaient pas nombreuses. Choupo-Moting était le plus en vue, inquiétant les Parisiens sur quelques tentatives. Mais, la meilleure situation était l'œuvre de Kimmich qui chauffait les gants de Donnarumma d'une reprise lointaine. En face, Paris était inoffensif avec une seule frappe (non cadrée) réussie dans le premier acte.

Après le repos, Paris et le duo Neymar-Messi se montraient plus incisifs. Toutefois, c'était encore insuffisant pour contrecarrer l'emprise bavaroise. Le Bayern dominait toujours en possession et finissait par trouver la faille via Coman. L'ancien parisien, esseulé au second poteau, reprenait de volée un centre de Davies pour tromper Donnarumma. Le Bayern était même proche de doubler la mise mais le portier italien du PSG réalisait deux arrêts déterminants. D'abord, devant Choupo-Moting avec le ballon rebondissant sur le poteau. Puis, sur une tête de Pavard bien repoussée sur le corner suivant. L'entrée de Mbappé faisait du bien au PSG qui inversait le rapport de force. Le prodige butait sur Sommer avant de marquer deux buts refusés pour hors-jeu : le premier net mais le deuxième plus limite après intervention du VAR et alors que le public parisien avait célébré. La dernière occasion parisienne était du fait de Messi dont la frappe était contrée in extremis. En fin de match, Pavard était exclu pour un deuxième carton jaune après un tacle par derrière sur Messi. Toutefois, le Bayern tenait un succès précieux avant le retour. Paris se consolera avec une prestation plus aboutie que ses dernières en L1.