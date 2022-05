Lionel Messi a 10 raisons de tout casser au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La saison s'achève dans deux semaines pour le Paris Saint-Germain, et on ne peut pas dire qu'elle a été grandiose pour Lionel Messi. Mais le septuple Ballon d'Or a des motifs très sérieux pour tout casser en 2022-2023.

Le PSG a frappé évidemment très fort en faisant venir libre Lionel Messi l’été dernier, la Pulga quittant le Barça avec des larmes dans les yeux, mais également un bon coup de pied au derrière signé Joan Laporta. Le président de Barcelone n’a pas voulu en faire des tonnes pour conserver celui qui a tant fait pour le club catalan, la situation financière des Blaugrana étant dans le violet. Paris a donc accueilli le légendaire joueur argentin, lequel a fait passer le club de Ligue 1 dans une nouvelle dimension sur le plan du marketing, mais pas vraiment sur le plan sportif. Car le bilan de Leo Messi est très maigre, et il est même évident qu’il s’agit là de sa plus mauvaise saison, pas uniquement sur le plan statistique, depuis bien des années. Titulaire à 22 reprises en Championnat, le numéro 30 a marqué seulement 4 buts, un résultat famélique, mais qui a peut-être une explication.

Leo Messi au poteau, le PSG vit un mauvais rêve

10 - Lionel Messi a touché 10 fois les montants avec Paris en Ligue 1 2021/22. Depuis qu’Opta collecte ces données (2006/07), aucun autre joueur ne l’a fait plus souvent lors d’une même saison dans l’élite. Malédiction. #PSGESTAC pic.twitter.com/eOTNprvVLP — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2022

Aussi fou que cela puisse paraître, Lionel Messi n’a pas mis un seul but sur coup-franc, sa grande spécialité, mais en plus, et c’est une grande première pour lui, il a touché 10 fois un poteau ou la transversale, dont deux fois dimanche soir lors de la réception de Troyes au Parc des Princes. Un score jamais atteint en Ligue 1. Ces 10 ratés peuvent être interprétés différemment, mais dans le quotidien francilien on veut surtout positiver et y voir 10 raisons d’une superbe saison prochaine pour l’ancien Barcelonais au Paris Saint-Germain. « Leo Messi, pas exactement en verve face à Troyes, est en train de clôturer une saison qui restera comme la plus décevante de sa longue carrière. Elle invite à la résilience et à une revanche l’année prochaine », annonce Frédéric Gouaillard, qui veut croire que l'Argentin de 34 ans ne pourra que faire mieux la saison prochaine.

Du côté des médias spécialisés dans le Paris Saint-Germain, ces 10 poteaux, et surtout la mine déconfite affichée en permanence par la star argentine commencent à faire sérieusement doute qu’il soit au niveau la saison prochaine, quoi qu’en dise Le Parisien. « Messi n’est plus que l’ombre de lui même, on adore le joueur, mais ça ne va plus, il faut faire quelque chose (...) On aura beau dire que ce n’est pas le pire, mais ça serait hypocrite de dire ça, on n’attend pas de Messi qu’il soit un joueur moyen. Le mec ne montre aucune envie, c’est délirant », écrit ainsi le compte @MediaParisien tandis que @PSGCommunity s’agace sérieusement : « Messi je l’ai jamais vu autant hésiter avant de frapper que depuis qu’il est au PSG… Frappe Lionel, bon sang, envoie un boulet de canon je sais pas, mais troue-moi ces filets. » Il reste deux match cette saison pour que la Pulga réponde à toutes ces critiques et fasse taire les doutes sur sa motivation à jouer sous le maillot de Paris, alors même qu'il est déterminé à rester jusqu'au bout de son contrat.