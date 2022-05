Lionel Messi fait pitié au PSG, l’Argentine le plaint

Dans : PSG.

La première saison de Lionel Messi au PSG est une grosse déception, et la presse argentine n'est pas tendre avec son idole.

Voir Lionel Messi sous un autre maillot que le FC Barcelone, cela a indéniablement fait bizarre à beaucoup de suiveurs du football. Mais le PSG n’a pas hésité au moment de recruter l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de son sport, en récupérant le joueur en fin de contrat avec le Barça. Il en espérait certainement plus après sa première saison au Paris SG, où il n’a été que l’ombre de lui-même. En première partie d’exercice, il avait pu sauver les apparences grâce à quelques buts en Ligue des Champions, et la perspective de monter en puissance dans les matchs couperets. Il n’en a rien été, avec en point d’orgue une prestation décevante face au Real Madrid, et un pénalty manqué à l’aller pour au final une élimination qui a ruiné la saison parisienne. Vu de Paris, sa situation a déjà été analysé sous toutes les coutures et tout le monde espère désormais chez les dirigeants du PSG que Lionel Messi trouvera plus facilement son rythme et apportera plus la saison prochaine. Mais vu d’Argentine, le constat est assez terrible.

Messi ne recherche plus le but

Le journal Clarin, le plus diffusé du pays, a fait le bilan de la saison de La Pulga, pour ses lecteurs qui ne suivent pas fréquemment les matchs du PSG. Les chiffres et les phrases sont sans pitié pour Lionel Messi et son choix de rejoindre le Paris SG. Le journal rappelle déjà que l’Argentin est sur le point de boucler la pire saison sur les 15 dernières années en terme de statistiques. Des chiffres qui rappellent ses deux premières années chez les pros, quand Messi ne parvenait pas à passer la barre des 10 buts dans l’exercice. « Le sentiment, c’est que Messi a perdu sa passion pour le but. Sur les pénaltys ou les coup-francs, chacun a sa chance. Il y a quelques années, personne n’aurait contesté à Messi de laisser tirer un coup de pied arrêté. Pareil dans les fins de matchs, qui faisaient sa force, et maintenant, le sort du match ne se joue plus entre ses pieds », écrit ainsi Clarin, qui voit une cassure nette avec Lionel Messi depuis qu’il a signé au Paris SG.

Lionel Messi est humain

Un constat mis sur le compte de l’adaptation difficile à de nouveaux coéquipiers, à un changement de statut qui ne fait plus de lui le leader de l’équipe, et à une vie quotidienne qu’il doit réapprendre à Paris. Pour Clarin, cela démontre tout simplement que Lionel Messi est humain, avec aussi ses faiblesses. Pour la saison prochaine, le PSG espère bien retrouver un extraterrestre, celui qui a porté le FC Barcelone au sommet.