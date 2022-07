Lewandowski, le Barça humilie le PSG et Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone triomphe après la signature de Robert Lewandowski, et estime avoir fait pleurer le PSG. Et Neymar se prend aussi un tacle au passage.

Pour un club criblé de dettes et forcé par exemple de laisser partir Lionel Messi et de demander à ses cadres une deuxième baisse des salaires en trois ans, le FC Barcelone ne regarde pas à la dépense. Sur ce marché des transferts comme celui de l’hiver dernier, les gros investissements se sont multipliés. Pour des joueurs libres comme Pierre-Emerick Aubameyang, Franck Kessie ou Andreas Christensen, avec donc de gros salaires, ou pour des recrues d’ampleur comme Ferran Torres, Raphinha et Robert Lewandowski. L’achat de l’attaquant polonais du Bayern Munich pour 45 millions d’euros est probablement le plus bluffant, puisque le club catalan possède désormais une incroyable escouade offensive, avec la prolongation d'Ousmane Dembélé, et de nouveau de quoi nourrir de grandes ambitions.

Et, un an après avoir piqué sa crise avec le départ de Lionel Messi, le changement de président puis le limogeage de Ronald Koeman, le FC Barcelone bombe le torse. Le président Joan Laporta n’a pas hésité à en rajouter une couche sur la réussite de son club, qui a notamment damné le pion au PSG et à Chelsea pour faire venir Lewandowski. « Désormais nous devons travailler pour renforcer la défense. Xavi nous a donnés une liste de joueurs et nous espérons les faire venir. Nous sommes en concurrence avec de grandes clubs. Mais nous étions en bataille avec Chelsea et le PSG pour Robert, et il a décidé de venir ici. Imaginez la pression qu’il a du endurer de la part de ces deux clubs. Mais mon rêve est de refaire du Barça une référence mondiale et nous y travaillons. Le football n’attend pas, nous devons le faire maintenant », a dévoilé Joan Laporta au média mexicain TUDN, en référence aux critiques sur les difficultés budgétaires de son club et néanmoins ses gros investissements sur le marché des transferts.

Lewandowski fait oublier Neymar

Des propos de Joan Laporta qui ont bien évidemment pour but de brosser dans le sens du poil les supporters blaugranas, persuadés d’avoir de nouveau les moyens de faire très mal en Europe. L’équipe s’est considérablement renforcée, et cela n’est pas fini avec les rumeurs Azpilicueta ou Marcos Alonso. Mais la simple signature de Robert Lewandowski fait tourner les têtes. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire l’éditorial de Roger Torello dans les colonnes du Mundo Deportivo. Pour la plume du journal catalan, l’engouement au Barça est incroyable. « Il n’a pas encore mis son short, ni n'a mis les pieds au Camp Nou, mais avec sa simple signature au FC Barcelone, Robert Lewandowski a redonné de l’espoir à tous les supporters barcelonais. Depuis Ronaldinho - n’en déplaise à Ibrahimovic, Henry et Neymar - personne n'avait suscité autant d'engouement au Barça. En seulement 24 heures en tant que joueur du Barça, et sans avoir fait ses débuts sous la coupe de Xavi , l'attaquant a remonté le moral des Catalans. Eux qui ont subi une saison blanche alors que le Camp Nou a subi un certain désintérêt de la part de ses fidèles », a livré le journaliste, persuadé que la folie autour de la venue de Robert Lewandowski va redonner un incroyable élan au FC Barcelone. Pas certain que les joueurs cités, Henry, Ibrahimovic et Neymar, le voient de la même façon.