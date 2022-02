Les supporters du PSG en grève avant le Real ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas d’union sacrée pour le moment entre les supporters du PSG et leur club, à l’approche du match le plus important de la saison.

Le Collectif Ultra Paris s’est en effet fendu d’un communiqué assassin à l’égard de son propre club, dénonçant notamment les intérêts beaucoup plus commerciaux que sportifs de la part du PSG ces derniers temps. Tout le monde y a eu droit, des joueurs pour leur comportement extra-sportif pas forcément exemplaire, et notamment Mauro Icardi, à la direction qui ne fait pas assez respecter les valeurs du Paris SG à leurs yeux. La grogne est là, et elle arrive à un moment décisif puisque le match face au Real Madrid aura lieu dans moins d’une semaine. Si le dialogue n’est pas rompu entre la direction et le CUP, les supporters entendent bien faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une petite crise hivernale, mais bien d’un réel problème à prendre au sérieux. C’est ce qu’explique Benjamin Quarez dans son éditorial du Parisien ce vendredi.

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022

« Les fans dénoncent une gestion sportive « incompréhensible à tous les niveaux » et dépeignent le visage d’un club « que nous ne supportons plus ». Personne n’est épargné. Du staff aux joueurs, en passant par les dirigeants. C’est donc sur un fond de colère que le CUP, privé de Parc depuis le 7 décembre, s’apprête à faire son retour, ce soir, à 21 heures. « Une revanche sportive », dixit Pochettino, puisque le PSG va retrouver Rennes, la seule équipe l’ayant battu en championnat cette saison (2-0, le 3 octobre). Il n’est pas interdit que les Ultras boycottent les premières minutes de la rencontre pour ensuite déployer des banderoles de protestation contre un club selon eux « obnubilé par les ventes de maillots ». L’union sacrée passera par une victoire… », a livré le journaliste du quotidien régional, persuadé que le match face au Real Madrid aura le mérite de fédérer les troupes, mais qu’il faut aussi pour cela que le PSG défende avec plus d’ardeur le club et l’institution aux yeux des supporters. En attendant, pour la rencontre face à Rennes, le ton pourrait être donné pour ce retour des supporters au Parc des Princes que les dirigeants espéraient voir d’un bien meilleur oeil.