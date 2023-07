Les Mbappé s'unissent, Ethan menace le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit gérer un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 est plus que jamais sur le départ, ce qui affecte apparemment son jeune frère, également joueur dans la capitale.

A Paris, les yeux sont tournés vers la tournée en Asie mais aussi Poissy. En effet, Kylian Mbappé s'entraine avec le loft au nouveau centre d'entrainement du PSG. La raison ? Le fait qu'il refuse toujours de prolonger son contrat et désire partir libre en juin 2024. La situation devient de plus tendue et irrespirable dans la capitale. L'Arabie saoudite, la Premier League, le Barça mais surtout le Real Madrid rodent pour récupérer Kylian Mbappé. Ce dernier fait bonne figure et n'est pas du tout pressé par le temps. Mais tout ce qui se dit autour de lui pourrait bien finir par créer de nouvelles tensions avec... Ethan Mbappé. C'est en tout cas ce qu'annonce Yassine Khamadj.

Ethan Mbappé sur les traces de son frère ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Le consultant a en effet balancé du lourd sur ce qu'il se passe concernant Ethan Mbappé, actuellement présent avec le PSG au Japon. « C'est au tour d'Ethan Mbappé de manifester son mécontentement ! Selon une source proche de la famille, Ethan, le petit frère de Kylian, serait complètement dévasté de ne pas voir son grand frère voyager au Japon avec l'équipe. Son propre avenir dépend étroitement de ce qui arrivera à Kylian », indique notamment Yassine Khamadj, qui confirme donc que la guerre est bien déclarée entre le clan Mbappé et le PSG depuis quelques jours. Des discussions ont lieu actuellement pour trouver une solution viable pour toutes les parties. Mais c'est bien Kylian Mbappé qui a le pouvoir, lui qui est maitre de son destin au détriment du PSG. D'après des sources internes à Paris, le joueur de 24 ans a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024. Mais il se dit aussi que les Merengue pourraient rapidement passer à l'action pour s'offrir le champion du monde plus tôt que prévu. Et un coup double avec Ethan Mbappé n'est pas à écarter.