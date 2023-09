Les joueurs du PSG sont « ‍bêtes ‍», il exige des sanctions

Dans : PSG.

Les joueurs du PSG ont fait polémique après la victoire contre l’OM au Parc des Princes (4-0) en chantant des champs discriminatoires ou insultants avec les supporters au pied du virage Auteuil. Des sanctions sont exigées par certains observateurs.

Le manque de communion entre les joueurs et les supporters a été pendant plusieurs années un grand regret au Paris Saint-Germain. Le divorce était consommé entre les plus fervents supporters du PSG et l’équipe au moment où Neymar ou encore Lionel Messi zappaient régulièrement le tour d’honneur à la fin du match pour applaudir le public. Cette année, c’est tout l’inverse. Une tradition est même doucement en train de se mettre en place avec Warren Zaïre-Emery, à qui il arrive de prendre le mégaphone pour chanter avec les supporters du Paris Saint-Germain.

⚖️ Dans le viseur du conseil d’État et de la Ligue, se cache également une enquête à l’encontre de certains joueurs du PSG, accusés d’avoir repris des chants « haineux » dont le chant : « Marseillais : N**** ta mère ». pic.twitter.com/aTG67xtzpP — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 25, 2023

Après le succès contre l’OM, plusieurs joueurs de Luis Enrique ont chanté au pied du virage Auteuil… et ont dérapé. Les champs homophobes et discriminatoires ont fusé, ce qui a plongé le club de la capitale ainsi que plusieurs joueurs en pleine polémique. Et c’est bien normal selon Benoît Trémoulinas, pour qui des sanctions exemplaires doivent être prises à l’encontre des joueurs parisiens.

Benoit Trémoulinas condamne les joueurs du PSG

« Que les joueurs partent dans le délire des supporters et ne se contrôlent plus, oui ça me choque. Il y a les caméras, tout le monde voit les joueurs et en plus ils se sentent au-dessus de tout le monde parce qu’ils ont gagné. Ce sont des joueurs que j’admire, ils ont fait un super match contre l’OM, ça n’a rien à voir. Sauf que là, ils se sentent au-dessus de tout le monde… Est-ce que c’est de l’euphorie ou de la bêtise ? Je dirais un peu des deux. Il peut y avoir de l’euphorie parce que dans l’euphorie, on peut faire des choses que l’on regrette à froid » estime Benoît Trémoulinas sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, avant de poursuivre.

Homophobie : Le PSG répond officiellement au gouvernement https://t.co/QLRhK0gC72 — Foot01.com (@Foot01_com) September 25, 2023

« Mais c’est de la bêtise, ils savent qu’ils sont filmés, il y a des photographes partout ! Ils ne sont pas dans un coin… Ils se sont sentis au-dessus de la mêlée. Ils doivent être sanctionnés… Dès petit, on nous apprend le respect de notre adversaire. Là tu as les joueurs du PSG qui insultent à la fin du match, c’est du délire. Il faut des sanctions de la part du club et de la LFP » analyse l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, qui ne comprend pas comment des joueurs professionnels comme Hakimi, Kurzawa ou encore Kolo Muani peuvent tomber dans un piège aussi gros en se mettant ainsi à la faute devant les caméras du monde entier.