Les deux stars du PSG font trembler l’Europe

Par Corentin Facy

Le PSG a validé son premier gros test de la saison en battant Lille dimanche soir, en partie grâce à ses deux nouvelles stars : Vitinha et Barcola. Les deux joueurs parisiens ont choqué la presse espagnole.

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est une équipe sans grande star mondiale et c’est ce qui fait son charme auprès des supporters, qui adorent voir cette équipe qui défend à onze et qui attaque à onze. Luis Enrique est lui aussi ravi de voir que ses joueurs n’ont pas besoin de se reposer sur une individualité hors normes pour gagner avec la manière depuis le début de la saison. Deux joueurs sortent néanmoins du lot lors de ces trois premières semaines de compétition selon Marca dans son édition du jour. Le journal espagnol s’attarde sur Vitinha et Barcola, deux joueurs qui font la différence pour ce PSG à l’heure actuelle.

La publication espagnole est absolument fan de Vitinha, dont le profil rappelle évidemment les grands milieux de terrain de l'histoire du football espagnol tels que Xavi ou Iniesta. Difficile de dire l’inverse tant le milieu de terrain portugais fait régner sa loi au milieu de terrain tandis que Barcola créé des différences de plus en plus importantes grâce à ses courses supersoniques et sa redoutable efficacité devant les buts. Les avis divergent néanmoins au sujet de Vitinha après cette victoire du PSG sur la pelouse de Lille car au contraire de la presse espagnole, L’Equipe est plus mesuré au sujet du milieu de terrain portugais qui a hérité d’une des pires notes de son équipe avec un petit 5/10.

Vitinha et Barcola, les deux joueurs qui crèvent l'écran

« Lors des deux premières journées, le Portugais avait rayonné par ses qualités de « distributeur », avec une créativité constante. Dans ce rôle-là, souvent gêné par l'intensité nordiste (surtout en première période), il a eu plus de mal. Mais il est toujours aussi précieux par son volume de courses et cette capacité - notamment sur les transitions - à couper les lignes de passes. Un retour décisif devant Tiago Santos (59e). Il transforme le penalty obtenu par Dembélé (33e) » note le quotidien national, bien plus généreux avec Bradley Barcola (lire par ailleurs), qui a lui été le joueur le mieux noté de la partie avec un 8/10 totalement mérité. Quoi qu’il en soit, même si le vestiaire du PSG a été vidé de ses grandes stars ces deux dernières années, certains joueurs ont un truc en plus et c’est indiscutablement le cas de Vitinha et de Barcola, lesquels devront réaliser une grande saison si le Paris SG veut atteindre ces objectifs.