Adieu Mbappé, le PSG a Barcola ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola montre au fil des matchs qu'il est désormais l'un des patrons du Paris Saint-Germain. Celui que Daniel Riolo avait comparé à Bambi commence à faire peur aux défenses adverses.

Un an après avoir rejoint le PSG, ce qui à l'époque avait un peu surpris les supporters du club de la capitale, plus personne ne doute des qualités qui ont valu à Bradley Barcola d'être recruté par les champions de France. Et si la saison passée avait déjà permis de voir de belles choses, l'ancien Lyonnais flambe depuis le début du Championnat comme on l'a encore vu dimanche soir du côté de Lille. Encore une fois buteur face au LOSC, Bradley Barcola a même réussi à faire changer d'avis Daniel Riolo, lequel avait contesté l'importance du joueur de 22 ans dans l'effectif parisien.

« Bradley Barcola a déjà pris l’ascendant dans le rôle du buteur. C’est devenu une tradition au PSG que ça vienne de ce côté-là. Mine de rien, et quoi qu’on dise de Dembélé, les deux côtés ont provoqué et fait des choses. Dembélé a gâché deux occasions, comme d’habitude, mais le penalty, il va le chercher par ses provocations incessantes. Barcola a mis un but, certes, il profite du boulevard laissé par les Lillois, mais la transition est quand même bonne. Barcola a beaucoup progressé dans sa finition, dans le choix de ses gestes. La confiance, ça aide, et il est en pleine confiance. Il a fait un bon match comme le PSG a fait un bon match », a reconnu le journaliste de RMC.

Le PSG tient son buteur vedette avec Barcola

Dans L'Equipe, l'attaquant parisien obtient la note de 8 sur 10, ce qui fait de Bradley Barcola le meilleur joueur de cette affiche de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG. « Bradley Barcola prend une dimension exceptionnelle. 4 buts en 3 matchs et cette impression que sur chaque accélération, il est capable de créer des différences. L’international se disait un peu plus libéré après l’Euro. Dans le dernier geste il est devenu clinique », précise notre confrère Hugo Delom. Pour Le Parisien, Bradley Barcola obtient seulement un 7, et si le quotidien francilien ose une comparaison flatteuse avec Thierry Henry, il se fait quand même plus prudent.

« En l’espace de trois journées, il a déjà atteint son nombre de buts inscrits la saison passée en Ligue 1 (4). La statistique dit tout des nouvelles responsabilités de l’ailier, beaucoup plus efficace devant le cadre, qu’il a trouvé d’un enroulé digne de Thierry Henry. Tout n’a pas été parfait pourtant avec une entame timide, imprécise. Mais après son but, il a élevé le curseur dans l’intensité », écrit Adrien Chantegrelet au sujet de l'international tricolore. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique ayant fait le choix de ne pas recruter de buteur supplémentaire, l'efficacité du joueur formé à l'Olympique Lyonnais évite pour l'instant de se poser trop de questions.