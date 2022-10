PSG : Galtier viré, Amorim le remplacera, il l'annonce en direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Christophe Galtier bénéfice du soutien ferme de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi, mais dans l'ombre, Antero Henrique a lui un autre entraîneur dans la poche pour le PSG. Et ce n'est plus un secret.

Le Paris Saint-Germain vient d’enchaîner trois nuls toutes compétitions confondues, et c’est une évidence, si le leader de la Ligue 1 ne redresse pas le tir ce dimanche contre l’Olympique de Marseille, alors la température pourrait monter d’un cran autour du Parc des Princes. Bien évidemment, malgré les rumeurs sur son possible souhait de suivre Luis Campos si ce dernier décidait de quitter le club de la capitale comme la rumeur l’a affirmé cette semaine, Christophe Galtier ne semble pas vraiment en danger. Mais on le sait, à la tête du PSG, la lutte est violente entre Antero Henrique, proche du Qatar, et Luis Campos. Et si ce dernier est un farouche défenseur de Galtier, qu’il a fait venir à Paris, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a déjà un plan B dans la tête. Et sur RTL, un nom a été lancé.

Amorim poussé par Henrique sur le banc du PSG

Evoquant la situation au sein du Paris Saint-Germain, et un possible changement d’entraîneur, Dominique Sévérac a confié qu’Antero Henrique avait déjà choisi qui allait prendre la place de Christophe Galtier. « L’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, c’est le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre au PSG », a lancé celui qui couvre l’actualité des champions de France pour le compte du Parisien. Ce n'est pas la première fois que le nom du technicien portugais de 37 ans est évoqué du côté du Camp des Loges, puisqu'il avait déjà été cité comme le possible successeur de Mauricio Pochettino, tout comme Zinedine Zidane, Antonio Conte et tant d'autres.

🗣️ "L'entraîneur du Sporting est le prochain entraîneur du PSG", affirme Dominique Sévérac dans #OnRefaitLeMatch pic.twitter.com/mQ9XP75jOL — RTLSport (@RTLFoot) October 15, 2022

Mais en recrutant Christophe Galtier, un choix validé avec force par Nasser Al-Khelaifi, le Paris Saint-Germain est parti sur un autre chemin. Sauf si une énième révolution était décrétée du côté de Doha, ce qui est impossible à rejeter. Sur ce que l'on a vu du Sporting contre l'OM, le football pratiqué par l'équipe de Ruben Amorim n'a pas de quoi vendre du rêve. Mais le soutien d'Antero Henrique est évidemment un gros point positif pour Amorim. Les supporters du PSG n'auront pas eu le droit de rêver longtemps cette saison.