Leonardo victime d'un incroyable coup fourré au PSG ?

Par Guillaume Conte

Tous les regards se tournent vers Mauricio Pochettino en ce moment au PSG. Mais Leonardo, qui vient de prendre la parole, pourrait avoir une énorme surprise cet hiver.

Un automne agité au Paris SG, cela rappellera des souvenirs aux anciens avec la fameuse crise de novembre. Cette fois-ci, les résultats ne sont pas à l’origine du problème. C’est tout d’abord la façon de jouer du PSG qui laisse paraitre des failles dans la gestion de Mauricio Pochettino. Mais ce sont surtout les rumeurs qui ont fait état de la possible arrivée du technicien argentin à Manchester United, qui vient de se séparer de son entraineur, qui ont mis le feu au poudre. Un rapprochement entre les dirigeants du PSG et Zinedine Zidane a ainsi été mis en avant. Le Parisien annonçait même ce vendredi une nouvelle rencontre entre les deux parties récemment dans un grand hôtel parisien, pour tracer les grandes lignes d’une future collaboration.

Zidane et Leonardo, ça ne le fait pas

🚨Si Zinedine Zidane devient le prochain entraîneur du PSG, il aimerait avoir les pleins pouvoirs sur la partie sportif du club.



Une cohabitation avec Leonardo paraît donc difficilement envisageable. ❌



(@sebnonda @Santi_J_FM) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 25, 2021

Leonardo a décidé de briser le silence et de tout nier en bloc, expliquant que l’idée d’un changement d’entraineur en cours de saison n’avait jamais été à l’étude au Paris SG. « Je pense qu'il est important de clarifier la situation étant donné la quantité de fausses informations qui circulent. Mauricio Pochettino est sous contrat avec le club jusqu'en 2023. On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. C'est ridicule d'imaginer qu'une rencontre avec Zinédine Zidane aurait pu avoir lieu dans un grand hôtel, à Paris, aux yeux de tout le monde », a balancé, dans un démenti envoyé à l’AFP, le directeur sportif du PSG.

Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino. bon ça fait déjà une info : Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino…En attendant puisqu’il est conforté si Pochettino veut se mettre à bosser ça peut être mal après un an d’adaptation — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 26, 2021

De quoi calmer tout le monde ? Pas du tout. Daniel Riolo va encore plus loin, et estime que Leonardo pourrait bien être le dindon de la farce. Lui dont l'entente avec Zidane ne serait pas compatible niveau travail. En tout cas, il ne croit pas du tout à cette version du simple démenti de Leonardo, et estime même que le Brésilien pourrait bien passer à la trappe avec Pochettino cet hiver si Zidane venait à signer au PSG. Ne serait-ce que pour tenter de garder Kylian Mbappé dans la capitale française. « Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino. bon ça fait déjà une info : Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino…En attendant puisqu’il est conforté si Pochettino veut se mettre à bosser ça peut être mal après un an d’adaptation », a lancé le consultant de RMC, persuadé qu’il peut y avoir un énorme rebondissement à la période de Noël au PSG. Pour mémoire, fin décembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de se séparer de Thomas Tuchel pour prendre Mauricio Pochettino. Tout est donc toujours possible dans la sage du Paris Saint-Germain.