Leonardo problème n°1 du PSG au mercato ?

Le mercato hivernal a été totalement inutile pour le PSG, qui n’a pas réussi à se renforcer ni même à se séparer de ses joueurs indésirables.

Le mois de janvier est terminé et le bilan du mercato hivernal est famélique pour le Paris Saint-Germain. Proche de s’offrir Tanguy Ndombele en provenance de Tottenham, le PSG n’a finalement pas accueilli de nouvelle recrue cet hiver. Et pour cause, le directeur sportif Leonardo a été incapable de dégraisser l’effectif parisien, ce qui était indispensable pour recruter. Fadiga, Sergio Rico et Rafinha sont les seuls joueurs à avoir trouvé une porte de sortie cet hiver, ce qui fait un bien maigre bilan pour Leonardo et pour l’état-major du PSG alors que Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou encore Colin Dagba étaient poussés vers la sortie. Au micro de RMC, le consultant Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec Leonardo, qu’il considère à ce jour comme le problème principal du Paris Saint-Germain après ce mercato qui rime avec fiasco.

Jérôme Rothen détruit Leonardo

et Leonardo est toujours le DS du PSG. pic.twitter.com/ZcUtRKirFt — 𝐊𝐄𝐕𝐈𝐍 🇨🇩 (@Kevininhooooo) January 31, 2022

« Ils auraient pu faire venir beaucoup de joueurs parce que financièrement, ce n’est pas un problème. Le PSG a un effectif pléthorique. Si tu rajoutes un ou deux joueurs, ça devient injouable pour Pochettino. Le PSG est armé. Mais le PSG n’arrive pas à vendre. Il faut trouver une porte de sortie. Les joueurs ne veulent pas partir » analyse l’animateur de Rothen s’enflamme avant de poursuivre. « Leonardo est le problème central du PSG. Il achète et nous on peut le faire aussi, mais en revanche pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. Leonardo est responsable de tout ça dans la façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs. Icardi est l’erreur de Leonardo par exemple. Il fallait le mettre devant ses responsabilités et ne pas aller dans son sens » a déploré Jérôme Rothen, dépité par la gestion de Leonardo, incapable de dégraisser l’effectif du PSG cet hiver. Ce qui n'est malheureusement pas une nouveauté puisque ce reproche a souvent été fait au Brésilien par le passé…