Leonardo l'avoue, il voulait virer Mbappé du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leonardo a quitté le PSG et son poste de directeur sportif pour la dernière fois en mai 2022. Le Brésilien reste néanmoins proche de l'actualité francilienne et aurait aimé gérer le dossier Mbappé différemment.

L'histoire d'amour entre le PSG et Leonardo est ancienne et sans doute pas terminée. L'ancien milieu de terrain a occupé à deux reprises le poste de directeur sportif, avec des bilans contrastés. Le champion du monde 1994 reste très attaché à son ancienne écurie et a, pendant sa période parisienne, dû gérer certains feuilletons autour des faux départs de Kylian Mbappé. A l'époque, le Brésilien voulait tirer un prix honorable sur une vente du champion du monde 2018 mais surtout ne pas céder à ses caprices. Selon lui, le club devait rester plus grand que le joueur, ce qui n'a pas été vraiment le cas à la suite de sa prolongation en 2022. D'ailleurs, il était contre cette dernière et l'assume totalement alors que Kylian Mbappé a signé librement au Real Madrid lors du dernier mercato, tout en réclamant 55 millions d'euros d'impayés au Paris Saint-Germain.

Mbappé, Leonardo n'a pas aimé

Lors d'une interview accordée au Figaro, Leonardo n'a pas fait dans la langue de bois concernant le nouveau joueur du Real Madrid. « Sa prolongation ? J'ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu'il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu'un an de contrat. Comment est-ce gérable après? Si tu perds un joueur, c'est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s'est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Un élément ne peut être plus important qu'un club », a notamment indiqué l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui suit toujours avec intérêt ce qu'il se passe dans son ancien club. D'ailleurs, son histoire avec le club parisien restera toujours spéciale : « Mon histoire avec Paris est intouchable. Et je ne dis pas ça pour ouvrir la porte à je ne sais quoi. C'est mon coeur qui parle ». En attendant, Luis Campos, qui a désormais pris le poste, est proche de prolonger son contrat à Paris. Lui aussi ne connaît pas que des réussites.