Leny Yoro au PSG, cet atout secret va faire la différence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet hiver, le Real Madrid ainsi que le PSG ont manifesté leur intérêt pour recruter le défenseur lillois Leny Yoro. L’été prochain, le défenseur central de l’Equipe de France espoirs fera également l’objet de convoitises.

Malgré des approches de très grands clubs européens lors du mois de janvier, Lille a fermé la porte à un départ de Leny Yoro en cours de saison. Hors de question pour Olivier Létang et Paulo Fonseca d’entendre parler d’un départ pour le défenseur central de l’Equipe de France espoirs, lequel s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Difficile pourtant de dire non au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, les deux clubs les plus chauds pour recruter Leny Yoro dès le mois de janvier. Sans aucun doute, le champion de France en titre et le club merengue seront de nouveau au rendez-vous l’été prochain pour tenter de trouver un accord avec Lille pour le transfert de Leny Yoro.

Difficile à ce jour de savoir qui a l’avantage dans ce dossier. Mais pour L’Equipe, un indice laisse penser que le Paris Saint-Germain a une longueur d’avance. Et pour cause, le quotidien national révèle dans son édition du jour que les droits d’image du joueur sont gérés depuis le mois de novembre par la société Polaris Sports qui appartient à un certain Jorge Mendes. Un point extrêmement positif pour le PSG dont le coordinateur sportif Luis Campos entretient d’excellentes relations avec le super agent portugais comme l’a prouvé le mercato estival 2023 de Paris (Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Manuel Ugarte, etc). Au contraire, Florentino Pérez déteste collaborer avec Jorge Mendes et n’a quasiment plus affaire à lui depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Autant dire que ce point très important ne sera pas à négliger l’été prochain au moment d’évoquer les discussions entre Leny Yoro et ses deux principaux courtisans que sont le PSG et le Real Madrid.