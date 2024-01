Lens tremble, Danso se voit au PSG

A la recherche d’un défenseur central pour compenser l’absence longue durée de Milan Skriniar, le PSG songe à Kevin Danso.

Le mercato hivernal est loin d’être terminé pour le Paris Saint-Germain, qui déjà officialisé la venue de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros. L’état-major parisien est en quête d’un second joueur en défense après la blessure de Milan Skriniar, qui pourrait manquer toute la fin de saison. Nordi Mukiele est par ailleurs en partance, il ne fait donc aucun doute pour le PSG qu’il faut recruter en défense. Un joueur de Ligue 1 est associé au club de la capitale ces dernières heures : Kevin Danso, qui faisait assurément partie des meilleurs joueurs du championnat de France la saison dernière à son poste.

🆕 News Kevin #Danso: @PSG_inside have inquired about the 25 y/o central defender from Lens!



➡️ Early stage; nothing concrete yet but first contact



➡️ Originally, he was open for a move in the summer. If PSG is serious now, that could change!



⚠️ A possible deal with Danso… pic.twitter.com/4Eig7BTJVT