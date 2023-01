Lens flatte Mbappé et le PSG avant le choc

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, c'est un PSG diminué qui retrouve son dauphin lensois à Bollaert. Sans Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé devra assumer seul les responsabilités offensives. Son adversaire d'un soir Jonathan Gradit s'attend quand même à souffrir le martyre.

Un choc de haut de tableau mais surtout un vrai traquenard. Voilà ce qui attend le PSG ce dimanche soir sur le terrain du RC Lens. Les Parisiens affronteront leur dauphin au classement, un adversaire qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison. Surtout, les Sang et Or n'ont pas perdu à domicile face au PSG depuis leur remontée en 2020. En quatre confrontations, ils n'ont concédé qu'une seule défaite face à l'ogre de la Ligue 1. Autant dire que les Parisiens devront se sublimer pour ramener les trois points du Pas-de-Calais.

Mbappé, le meilleur joueur du monde pour Gradit

Un rendez-vous rendu encore plus difficile par l'absence de deux des trois stars parisiennes de l'attaque. Lionel Messi savoure encore des vacances bien méritées après son sacre mondial au Qatar tandis que Neymar est suspendu après son exclusion face à Strasbourg mercredi dernier. Le poids de l'attaque reposera entièrement sur les épaules de Kylian Mbappé. Cela veut-il dire que les défenseurs lensois auront la tâche plus aisée ? Jonathan Gradit, opposant direct à Mbappé dimanche soir ne le pense pas une seule seconde.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kylian Mbappé is the top-scorer of 2022.



56 goals in 56 games. 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/KBWjqy0rx6 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 31, 2022

« Je ne sais pas si on sera prêts, mais on sera présents. On va tout faire pour emballer ce match et créer la sensation, vous pouvez nous faire confiance. Tout est réuni pour une belle fête. Messi et Neymar ne sont pas là ? Mais ils auront le meilleur joueur du monde », a t-il lâché devant la presse en direction de Kylian Mbappé. Au vu de l'activité du gamin de Bondy, Gradit a déjà annoncé avoir « bien dormi » en prévision de la rencontre. Une énergie nécessaire alors que Mbappé est sur un nuage depuis plusieurs semaines et a fini meilleur buteur de l'année civile 2022.