Le Real lâche 230 ME, Mbappé et le PSG vont partager

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En conflit avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain tente de le pousser vers la sortie. Le club de la capitale a accepté l’idée de le transférer au Real Madrid cet été. Reste à savoir quel sera le montant de l’opération. Une chose est sûre, c’est que les Madrilènes ne dépasseront pas le budget prévu pour ce dossier.

A bientôt une semaine de la reprise du championnat, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à se débarrasser de Kylian Mbappé. La direction francilienne tente d’éviter le départ libre de son attaquant sous contrat jusqu’en 2024, et qui a refusé d’activer l’option pour une année supplémentaire. Encore faudrait-il que le Français accepte de faire ses valises. Ce n’est clairement pas la tendance à l’heure actuelle.

El PSG ASUME que la VENTA de MBAPPÉ al REAL MADRID es INEVITABLE, pero quiere MARCAR sus TIEMPOShttps://t.co/XHArMZmwox — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 3, 2023

Le club de la capitale a beau laisser filtrer des discussions avec certains prétendants, aucun d’entre eux ne semble en mesure de convaincre Kylian Mbappé. La seule formation capable de débloquer la situation n’est autre que le Real Madrid, la priorité de l’ancien Monégasque. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain s’est rendu à l’évidence. Selon le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon, qui collabore avec Marca, le champion de France accepte l’idée que son numéro 7 sera transféré à la Maison Blanche cet été. Le pensionnaire du Parc des Princes, en position défavorable sur ce dossier, a même revu ses exigences à la baisse.

Le PSG veut d'abord assurer ses arrières

Il ne serait plus question de réclamer les 300 millions d’euros espérés en juin dernier. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi devra composer avec l’enveloppe prévue par le Real Madrid qui ne compte pas dépasser les 230 millions d’euros à verser au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé, contraints de partager la somme. Autrement dit, plus le montant du transfert sera élevé, et plus le salaire et la prime à la signature du joueur seront réduits. En attendant, les dirigeants parisiens souhaitent d’abord reconstruire leur secteur offensif avant d’acter définitivement le départ de leur star.