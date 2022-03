Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans une semaine, le terrain parlera entre le PSG et le Real Madrid, pour savoir qui conservera entières ses chances d’aller chercher la Ligue des Champions cette saison.

Avantage pour le moment aux Parisiens, même si le but précieux marqué par Kylian Mbappé aura du mal à être suffisant devant l’esprit de revanche des Madrilènes. Mais bien évidemment, un autre dossier agite l’actualité des deux clubs, c’est celui de l’avenir de Kylian Mbappé. Depuis des mois, l’attaquant du Paris SG est promis au Real Madrid. Après avoir refusé une offre de la Maison Blanche pour le faire venir l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi n’aura pas d’autres choix que de le laisser filer en l’absence de prolongation. Le contrat du champion du monde 2018 se termine et son souhait affirmé de signer au Real n’a pour le moment jamais été démenti.

Ethan Mbappé au Real avec son frère

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Les offres se multiplient du côté du PSG, mais la tendance reste à un « adieu » après la fin de la saison, pour tenter de relever un défi qui fascine Kylian Mbappé. Si les dirigeants parisiens font le forcing pour le convaincre de rester, le Real Madrid se veut prudent. Florentino Pérez se fait le plus discret possible pour ne pas attiser la situation alors que le match décisif approche. Mais le président du club espagnol est confiant, et il a toujours assuré à ses proches que le dossier était pour lui en très bonne voie, et qu’il n’imaginait pas Mbappé, un homme de parole, lui faire faux bon. Cela restera à voir dans les mois à venir. Mais, lié à ce dossier, il y a une situation qui agace aussi le PSG. En effet, le frère de Kylian, Ethan, affiche des progrès très intéressants avec les U17 du club de la capitale, et il fait aussi saliver le Real Madrid.

Contrat aspirant jusqu'en 2024 pour Ethan Mbappé

Il a récemment signé un contrat aspirant jusqu’en 2024 avec le PSG. Mais le Paris Saint-Germain craint que son frère suive le reste de sa famille à Madrid si jamais Kylian venait à faire le grand saut. Selon Sport, le Paris SG bouillonne intérieurement à l’idée de devoir laisser filer un joueur mineur, et sur lequel il a beaucoup d’espoirs. Ethan, joueur au profil de milieu de terrain défensif, va aussi tenté d’être retenu par le PSG. Mais pour le moment, le quotidien espagnol explique que le calme règne, et que Paris a même le rêve un peu fou de voir Ehtan ne pas suivre son frère, tant il clame son amour pour le Paris SG, et a envie de continuer dans un centre de formation où il se sent très à l’aise.

Ethan et Wilfried Mbappé présents en tribune pour le match ! 🔴🔵 #YouthLeague pic.twitter.com/gEta4PLZxC — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 1, 2022

Ce serait tout de même une énorme surprise tant le clan Mbappé est uni, et surtout que le Real Madrid est aussi capable d’apporter une structure très compétitive et bien encadrée au jeune frère de Kylian Mbappé. Ce que ses parents savent probablement déjà très bien, ce changement de cap dans la carrière de l’international français étant préparé de longue date.