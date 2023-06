Le Qatar accuse Kylian Mbappé de mentir, orage au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé n’a jamais été aussi agitée, après l’envoi d’un courrier de la part de l’avant-centre parisien, qui a signifié à son club qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024.

Il y a un an, Kylian Mbappé prolongeait au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 avec une année en option. L’attaquant de 24 ans est le seul à pouvoir actionner ou non cette année afin de prolonger d’une saison supplémentaire soit jusqu’en juin 2025. Il y a encore quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi avait bon espoir de voir l’ancien prodige de l’AS Monaco actionner cette clause afin de s’inscrire encore plus longtemps dans le projet parisien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Il y a 48 heures, le président du Paris Saint-Germain est tombé de sa chaise en lisant la lettre transmise par Kylian Mbappé au club de la capitale. Dans celle-ci, l’ancien attaquant de l’ASM explique que sa décision est prise et qu’il ne prolongera pas au-delà de 2025. Un terrible coup dur pour le club parisien, qui n’a aucunement l’intention de voir son joyau partir pour zéro euro et qui a pour la première fois ouvert la porte à un transfert cet été, alors que le Real Madrid ou encore Manchester United se tiennent prêts à dégainer une offre.

Un profond désaccord entre Mbappé et le PSG ?

A en croire les informations de RMC, le désaccord est profond entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Dans le camp Mbappé, on estime que le Paris SG avait été informé il y a longtemps qu’il ne prolongerait pas et que cette lettre était simplement là pour officialiser cela de manière écrite. Du côté du PSG en revanche, on ne comprend pas l’utilité de cette lettre et on explique que des négociations avaient bien été enclenchées pour une prolongation du joueur jusqu’en juin 2025, ce que le capitaine de l’Equipe de France nie en bloc. Si pour l’heure, il est trop tôt pour parler d’un clash entre le champion de France en titre et le meilleur buteur de Ligue 1, ce scénario n’est plus très loin. Reste à voir dans ce genre de situation, quelle sera la décision prise par Kylian Mbappé : un départ libre dans un an ou un transfert dès cet été.