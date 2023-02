Le PSG zéro cette saison, Amazon Prime pose la question qui fâche

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG inquiète ses fans en ce début d'année 2023. La rencontre de Ligue des champions qui se profile mardi soir face au Bayern Munich est dans tous les esprits.

Ce mois de février est en train de tourner au cauchemar pour le PSG. Les hommes de Christophe Galtier doivent faire face à un calendrier infernal avec une cascade de joueurs absents. Pour ne rien arranger, l'entente collective ne répond plus. Face à Monaco, l'équipe remaniée du PSG a coulé. Cette défaite inquiétante à quelques heures d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions a provoqué la colère des fans, qui s'en sont pris à leurs joueurs sur la pelouse de l'AS Monaco. Les prochaines heures seront donc encore tendues dans la capitale et c'est bien le pessimisme qui règne avant le retour de la C1 au Parc des Princes. Ce n'est pas un dernier sondage réalisé par Prime Video qui prouvera le contraire.

Le PSG peut-il tout perdre ?

En effet, le média qui détient les droits de la Ligue 1 a publié un sondage bien particulier sur ses réseaux sociaux ces dernières heures. Comme question est affichée : Que va remporter le PSG cette saison ?, avec 4 réponses possibles : LDC et Ligue 1 Uber Eats, Ligue des Champions, Ligue 1 Uber Eats et Trophée des champions. Avec 2000 votes, c'est la Ligue 1 avec 47% qui passe devant le Trophée des champions (39,2%), la Ligue 1 et la Ligue des champions (10,6%). Ils ne sont que 3% à penser le PSG capable de remporter juste la Ligue des champions. Une preuve que l'optimisme n'est plus vraiment de mise chez les passionnés de football en ce qui concerne l'état de forme du Paris SG. Si les champions de France vont devoir faire face aux critiques, ils devraient néanmoins accueillir une très bonne nouvelle pour la réception du Bayern Munich. Selon Le Parisien et L'Equipe, Kylian Mbappé sera finalement présent dans le groupe. Le champion du monde 2018 s'est donné tous les moyens possibles pour revenir plus tôt de sa blessure contractée face à Montpellier.