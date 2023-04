Le PSG vise Moussa Diaby, le mercato débute déjà !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent sous les couleurs du Bayer Leverkusen en Bundesliga, Moussa Diaby intéresse fortement le PSG dans l’optique du prochain mercato. Luis Campos sera à la manoeuvre dans ce dossier.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en juillet 2019 pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby a bien grandi. Celui qui est désormais international français s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste d’ailier droit. Auteur de 13 buts et de 9 passes décisives depuis le début de la saison, il va de toute évidence agiter le prochain mercato estival. A en croire les informations recueillies par Foot Mercato, la Premier League et la Série A sont sur les rangs pour accueillir l’ex-attaquant du PSG.

Le PSG s'invite dans le dossier Moussa Diaby

Les formations intéressées n’ont pas fuité mais à priori, le Bayer Leverkusen va recevoir plusieurs offres venues d’Italie et d’Angleterre. Par ailleurs, le média spécialisé affirme qu’en Ligue 1, le Paris Saint-Germain surveille également la situation de Moussa Diaby avec la plus grande attention. Et pour cause, le club de la capitale française est très intéressé par la perspective de rapatrier son ancien « Titi » l’été prochain.

Comme indiqué à de multiples reprises, le projet de Luis Campos est de se débarrasser des trentenaires à gros salaires tels que Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos. L’idée, ensuite, est de faire de la place à de jeunes joueurs français à fort potentiel. Les noms de Marcus Thuram ou encore de Randal Kolo-Muani ont été évoqués. Il faut ajouter à cette liste celui de Moussa Diaby, lequel figure réellement sur la short-list du coordinateur sportif portugais du PSG afin de renforcer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier.

Le PSG va devoir payer le prix fort

Reste que pour s’attacher les services du joueur de Leverkusen, il faudra signer un très gros chèque. En effet, le natif de Paris est sous contrat avec le Bayer jusqu’en juin 2025 et est estimé à plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts. Le PSG est-il prêt à payer aussi cher pour un ancien Titi de son centre de formation ? C’est tout l’enjeu des semaines à venir dans ce dossier pour Paris, au risque de se faire griller par la concurrence anglaise et italienne.