Banderole anti-Pogba, les Ultras du PSG hors de cause

L'apparition d'une banderole réclamant à Paul Pogba de ne pas signer au Paris Saint-Germain suscite l'émoi chez les supporters. Le Collectif Ultras Paris a fait savoir qu'il n'était pas dans le coup.

Ce samedi, une banderole a été prise en photo devant différents endroits liés au Paris Saint-Germain (Parc des Princes, Camp des Loges), et sur cette banderole un message très clair : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus ! ». Bien évidemment, cela ne doit rien au hasard puisque ces derniers jours, la signature du milieu de terrain français de Manchester United a été largement évoquée. Paul Pogba ayant même, à priori, déjà négocié les termes de son possible contrat avec le PSG, du moins si Leonardo trouve un accord avec le club anglais. Alors forcément, cette banderole a fait réagir, essentiellement les supporters du club de la capitale, lesquels ont mis en cause le fait que ce message ait été rédigé et affiché par de réels fans du Paris Saint-Germain.

Habitué des messages revendicatifs, mais toujours signés, le Collectif Ultras Paris a évidemment été interrogé sur son éventuelle implication dans cette opération. Et répondant à Paris-United, le CUP a démenti toute participation de près ou de loin à cette campagne contre la possible signature de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Le mystère reste donc entier sur tout cela et risque de le rester. Pas de quoi affoler Paul Pogba concernant le désir des habitués du Parc des Princes de le voir jouer la saison prochaine sous le maillot du PSG.