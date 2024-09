Le PSG vise cette révélation belge, le Qatar a un plan

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Toujours à l’affût de belles opportunités sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a ciblé Maxim De Cuyper comme l’une de ses priorités dans les prochains mois. La concurrence s’annonce toutefois féroce sur ce dossier.

Même s’il a moins animé le marché des transferts que ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain a toutefois été le club français le plus dépensier du mercato estival. Avec les arrivées de Matveï Safonov, Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué, le club de la capitale a dépensé 235 millions d’euros mais a confirmé sa nouvelle stratégie qui fait suite au départ de Kylian Mbappé. Désormais, le club entraîné par Luis Enrique espère bâtir un collectif capable d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions, titre qui fuit toujours au PSG. Ce qui ne l’empêche pas de prospecter le marché même après la fermeture de celui-ci. Selon les informations de PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain a fait de Maxim De Cuyper, latéral gauche belge de Bruges, l’une de ses priorités pour les prochains mois.

De Cuyper dans le viseur du PSG pour l’année prochaine

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



Maxim De Cuyper est la priorité des prochains #Mercato. ( Hiver ou été 2025). Le Paris Saint-Germain a l'intention de rester en contact le plus souvent possible avec Bruges et le joueur. Un moyen de faire comprendre que Paris a réellement… https://t.co/JYEcDTo1Ht pic.twitter.com/vUYvYIPFAS — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) September 6, 2024

Le joueur de 23 ans, qui est devenu international belge cette année, est très apprécié par la direction parisienne qui espère le recruter soit cet hiver, soit l’été prochain. La source précise que le PSG va rester en contact le plus souvent possible avec le joueur ainsi que son club, ce qui confirme la volonté de Paris de l’attirer dans ses filets. Désormais, le champion de France en titre souhaite se renforcer avec des jeunes joueurs ayant un fort potentiel et qui peuvent s’inscrire dans un projet à long terme, ce qui était le cas de Désiré Doué et João Neves notamment. Attention toutefois, car la concurrence s’annonce rude sur ce dossier. En effet, le Feyenoord Rotterdam, la Fiorentina, le Werder Brême, Valence, Parme ou encore l’Olympique de Marseille ont également un œil sur la situation du latéral gauche. Avec cette approche, le PSG espère prendre une longueur d’avance et ainsi convaincre le joueur de le rejoindre dans les prochains mois.