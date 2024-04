Le PSG victime d'un handicap terrible avant Barcelone

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne jouera pas ce week-end en Ligue 1 après sa défaite contre le Barça en Ligue des champions. Dommageable pour certains observateurs.

A Paris, tous les esprits sont tournés vers le quart de finale retour de Ligue des champions à Barcelone mardi soir prochain. La défaite rageante 3 buts à 2 au Parc des Princes a eu de quoi frustrer les joueurs de Luis Enrique, qui vont devoir profiter des quelques jours devant eux pour recharger les batteries et penser à autre chose. Initialement, le PSG devait pourtant jouer en Ligue 1 face au FC Lorient. Mais cette rencontre a été déplacée pour permettre aux Franciliens d'être dans les meilleures dispositions physiques pour affronter le Barça. Pourtant, pour Robert Duverne, ce sera plus handicapant qu'autre chose pour les champions de France.

Un désavantage pour le PSG ?

🎥🆕 #NoComment - EP 3️⃣2️⃣



Retour sur les coulisses de la semaine parisienne



Presented by @goatapp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 12, 2024

Lors d'une interview accordée au Parisien, le préparateur physique a en effet déploré le fait que Paris ne puisse pas jouer ce week-end pour oublier. « C’est un inconvénient pour moi. Il fallait jouer. Quand on vient de perdre un match, on aime se changer les idées, se rassurer, retrouver des repères. Kylian Mbappé aurait peut-être marqué à Lorient, il se serait remis dans le bon sens. Ils ont 18 ans, 22 ans, 25 ans, ça peut jouer tous les trois jours. Je n’aurais pas eu la même réflexion avec une équipe de trentenaires. Bradley Barcola et Kylian Mbappé peuvent quand même enchaîner. Là, Paris va partir à Barcelone avec le doute (...) Cela me gêne qu’ils ne jouent pas avant Barcelone. Les dix remplaçants mercredi du match aller n’ont rien fait le jour du match, ils sont en repos le vendredi. On leur donne quoi à bouffer ? Ceux-là vont manquer de rythme à Barcelone », a notamment indiqué Robert Duverne, pas des plus confiants donc avant le déplacement du PSG en Catalogne mardi soir. En tout cas, le club de la capitale pourra se rassurer en ne déplorant pas, à moins d'une catastrophe, de blessures préjudiciables dans sa mission qualification.