Le PSG veut Salah, Salah vire Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gouverner c'est prévoir et si Kylian Mbappé part au Real Madrid en fin de saison, alors le Paris Sain-Germain aurait déjà une idée pour remplacer l'attaquant français.

Le Paris Saint-Germain semble y croire, Kylian Mbappé finira par prolonger son contrat, même si l’attaquant tricolore a réclamé en juillet dernier un bon de sortie, qui lui a été refusé, afin de rejoindre le Real Madrid. Mais Leonardo le sait, il faut toujours avoir un coup d’avance en matière de mercato, et le directeur sportif brésilien du PSG l’a démontré dans le passé, il n’est pas le plus mauvais dans ce cas-là. L’hypothèse d’un départ libre de Kylian Mbappé étant tout de même probable, les dirigeants parisiens doivent déjà envisager de trouver un remplaçant à la star tricolore. Mauro Icardi étant promis à un départ plus ou moins rapide du PSG, Doha n’hésitera pas à frapper fort pour ajouter un atout offensif supplémentaire au duo composé de Neymar et Lionel Messi. Et selon plusieurs médias, y compris en Espagne où le cas Mbappé suscite énormément d’intérêt, c’est le nom de Mohamed Salah qui revient sans cesse. Ce samedi, le site FCBarcelonaNoticias évoque à son tour la possibilité de voir le joueur égyptien de Liverpool rejoindre les deux stars du Paris Saint-Germain, maintenant que Cristiano Ronaldo est à Manchester United.

Salah donne la priorité à Liverpool, mais...

Il y a deux semaines, Fabrizio Romano avait évoqué cette piste menant Mohamed Salah au PSG, le célèbre spécialiste italien du mercato précisant même que le joueur des Reds était même déjà dans le collimateur parisien lorsque Kylian Mbappé avait sollicité l’autorisation de pouvoir signer au Real Madrid il y a trois mois. Aucune négociation n’avait débuté, mais l’idée de voir l’attaquant de 29 ans rejoindre le Parc des Princes est clairement dans l’air. Cependant, du côté du Paris SG, on sait que les cartes sont dans les mains de Liverpool où Salah a un contrat jusqu’en 2023. Répondant ce week-end à Sky Sports, l’international égyptien a d’ailleurs été très clair sur son avenir, tout en mettant un coup de pression à ses dirigeants. « Si vous me demandez, j’aimerais rester à Liverpool jusqu’au dernier jour de ma carrière de football, mais je ne peux pas en dire plus, car cela dépend de ce que le club veut, et pas de ce que moi je veux. Pour le moment, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool, mais on verra ce qui se passe à l’avenir », a lancé le joueur que les Reds étaient allés chercher à l’AS Rome en en 2017 pour 42 millions d’euros et dont la valeur est désormais estimée à 100 millions d’euros.