Le PSG veut briser la dernière fierté de l'OL

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique Lyonnais est en pleine crise, la section féminine domine toujours autant sur la scène nationale. Le Paris Saint-Germain rêve d'inverser cette tendance et d'enfoncer encore un peu plus le club rhodanien sur son dernier bastion.

L'OL est le meilleur club féminin en France, depuis le milieu des années 2000. Les Fenottes ont remporté 16 des 17 dernières éditions du championnat de France. Seul le PSG est parvenu à priver Lyon d'un titre, en 2021. Depuis la saison 2010/2011, Paris a terminé 10 fois dauphin de son rival. Les Lyonnaises sont intouchables, ce qui irrite la direction parisienne. De plus, l'OL a remporté 8 Ligues des Champions, contre deux finales perdues par le PSG, dont une face à l'équipe actuellement entraînée par Sonia Bompastor. Selon les informations de PSGInside_Actus, le club de la capitale prévoit de faire passer sa section féminine dans une nouvelle dimension, pour réellement concurrencer l'OL. Un immense mercato est d'ailleurs en préparation.

Le plan de Nasser pour faire tomber les Lyonnaises

🚨 Info @PSGInside_Actus . Le Paris Saint-Germain, veut faire passer un palier au club féminin. Ils espèrent pouvoir recruter deux ou trois joueuses de renommée internationale et qui puissent aider à atteindre ce palier. Et une des joueuses s'appelle Chloé Maggy… pic.twitter.com/4jS8ari27X — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) September 28, 2023

Le média parisien affirme que les dirigeants souhaitent recruter deux ou trois joueuses de classe mondiale pour grandement améliorer l'effectif. Chloé Kelly est pistée par le PSG. La joueuse de Manchester City a récemment prolongé mais aurait des envies de départ. Paris est conscient que ce transfert sera compliqué à réaliser mais pas impossible. L'attaquante de 25 ans a remporté l'Euro 2022 avec le but vainqueur en finale et a atteint la finale de la Coupe du monde 2023 avec les Lionesses. Nasser Al-Khelaïfi a donc un plan bien défini pour s'imposer avec son équipe féminine, recruter de nouvelles stars. Après avoir perdu le Trophée des Championnes contre l'OL, les Parisiennes ont bien réagi en battant Bordeaux lors de la première journée de la D1. Le prochain match sera contre l'OL, à domicile et pourrait être déjà décisif pour la suite du championnat.