Le PSG va piller Lyon, Textor remplit ses caisses

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG n'est pas rassasié sur le marché des transferts. Après avoir déjà enregistré cinq signatures, le club parisien en vise deux de plus en Ligue 1. Les cibles sont lyonnaises avec les jeunes Rayan Cherki et Bradley Barcola mais l'Angleterre notamment rôde.

Luis Campos est décidé à offrir l'équipe la plus complète possible à Luis Enrique. Le nouvel entraîneur du PSG veut des profils techniques sur le plan offensif et a déjà été entendu avec la venue de Marco Asensio ou Kang-In Lee. Mais, il y a encore beaucoup à faire pour amener le PSG sur la voie du Barça et de l'équipe d'Espagne version Luis Enrique. Jeunesse, dynamisme et technique, un cocktail idéal pour les futures autres recrues du PSG. Des ingrédients que le club parisien a trouvé à l'OL avec les deux jeunes pépites de Laurent Blanc : Rayan Cherki et Bradley Barcola.

L'OL fortement attaqué pour Cherki et Barcola cet été

Eléments essentiels du réveil lyonnais en seconde partie de saison, Cherki et Barcola ont aussi été à la fête en Equipe de France Espoirs. Avec deux buts chacun, ils ont ébloui l'Europe lors de l'Euro Espoirs en Roumanie. Cela amène beaucoup de concurrence pour le PSG dans les deux dossiers. Selon Foot Mercato et le média espagnol Defensa Central, Newcastle a déjà attaqué pour Cherki. Les Magpies, qualifiés en Ligue des champions, proposent 20 millions d'euros pour le jeune prodige de 19 ans.

50 millions pour Barcola, le PSG se tourne vers Lyon https://t.co/1eyxcWq3su — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2023

Une offre trop légère pour l'OL mais c'est un premier pas tout de même. Chelsea et le Real Madrid visent aussi Rayan Cherki et pourraient faire grimper les prix très prochainement. Du côté de Bradley Barcola, la menace pour le PSG se nomme Leipzig. Les Allemands apprécient la formation lyonnaise mais, comme pour Castello Lukeba, il n'est pas sûr de les voir proposer une somme démesurée. Le PSG devra agir vite et mettre l'argent pour Cherki et Barcola. Le projet de jeu de Luis Enrique à Paris en dépend déjà.