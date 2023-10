Le PSG va mettre tout le monde KO au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est la dernière pépite du Paris SG, et probablement la plus prometteuse depuis Kylian Mbappé. Warren Zaïre-Emery fait saliver toute l'Europe, mais Nasser Al-Khelaïfi prépare une grande annonce.

Pur produit du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery est en train de littéralement crever l’écran en ce début de saison. Dans la lancée de son exercice précédent où il découvrait la Ligue 1 à seulement 16 ans, le milieu de terrain a débuté cette saison comme un titulaire, et parvient déjà à monter en puissance. Capitaine de l’équipe de France espoirs alors que ses coéquipiers ont trois ans de plus que lui, Warren Zaïre-Emery a surtout marqué les esprits la semaine dernière avec deux passes décisives face au Milan AC, et un but d’exception contre Brest. S’il se met à peser sur l’attaque de son équipe alors qu’il faisait déjà un abattage énorme dans la récupération et la distribution, WZE n’a pas fini d’affoler les compteurs et de battre des records.

Le PSG a assez souffert avec ses jeunes

Une situation qui a brutalement réveillé les grands clubs européens, qui connaissaient bien sûr le potentiel du joueur du PSG, mais comptent absolument tenter leur chance maintenant. C’est le cas de Manchester City, qui se signale auprès de l’entourage de Zaïre-Emery tant Pep Guardiola apprécie son profil. Sachant aussi que le Paris SG a un passif assez important dans sa difficulté à conserver ses meilleurs jeunes, de Kingsley Coman à Adrien Rabiot, en passant par Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou Mike Maignan. En plus de cela, le joueur a un contrat allant jusqu’en juin 2025, ce qui ne laisse pas tant de marge que cela au PSG.

Mais malgré les intérêts étrangers, le club de la capitale a fait désormais de ce dossier d’une prolongation de contrat une vraie priorité, et cela devrait porter ses fruits dans les prochaines semaines. Le PSG, qui ne voulait plus faire de gros efforts pour ses jeunes joueurs issus du centre de formation, va faire une énorme exception en multipliant le salaire de Zaïre-Emery. Selon le média 90min, Nasser Al-Khelaïfi est d’une confiance absolue dans ce dossier, puisque les réponses du clan du jeune joueur sont positives pour la signature d’un contrat très longue durée avec le PSG. L’idée est de continuer au sein de son club formateur et de s’écarter le plus possible de la rubrique mercato. Une attitude qui plaira forcément aux supporters parisiens, ravis de voir leur dernière et très prometteuse pépite lier son attachement au champion de France sur la durée. Cela pourrait toutefois encore attendre quelques semaines, notamment si jamais Zaïre-Emery faisait ses débuts en équipe de France en novembre, ce qui pourrait encore faire grimper son statut à celui d’international pour un contrat de très haut rang.