Le PSG trouve le remplaçant idéal de Luis Campos en Italie

Par Corentin Facy

Au contraire de Luis Enrique, Luis Campos n’a toujours pas officiellement prolongé son contrat qui expire en juin prochain. De quoi se poser des questions sur l’avenir du recruteur portugais d’autant que le PSG commence à s’intéresser à d’autres profils en Europe.

Architecte du projet du Paris Saint-Germain depuis 2022, Luis Campos arrive en fin de contrat avec le club de la capitale. Sa prolongation ne devait être qu’une formalité mais au contraire de Luis Enrique, le conseiller sportif portugais n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec le champion de France en titre. De quoi commencer à envisager un départ, d’autant que selon la presse italienne, le Paris SG est de plus en plus attentif aux profils de plusieurs dirigeants en Europe. L’un d’entre eux a particulièrement retenu l’attention de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants qataris, il s’agit de Piero Ausilio.

Le directeur sportif de l’Inter a réalisé des miracles chez les Nerazzurri, en bâtissant un projet très solide qui fait du club milanais la plus grande force italienne et un sérieux prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Selon les informations du site Inter Live, le PSG est de plus en plus attentif au profil de Piero Ausilio et a coché le nom du dirigeant italien sur ses tablettes afin de prendre la place de Luis Campos dans les mois à venir.

Piero Ausilio, le profil parfait pour le PSG

Le Paris Saint-Germain apprécie notamment la manière dont le directeur sportif de l’Inter a réussi à créer un effectif cohérent et ultra-compétitif sans pour autant débourser des centaines de millions d’euros. Reste que pour le déloger de l’Inter, il faudra un petit miracle de la part du Qatar car Piero Ausilio a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec le champion d’Italie en titre. Propriétaire de l’Inter, OakTree en a fait l’homme de base de son projet et n’a aucunement l’intention de s’en séparer. Paris devra donc se montrer très convaincant pour déloger l’ancien dirigeant de la Spezia, en poste à l’Inter depuis 2014.