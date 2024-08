Le PSG trouve le remplaçant d'Ugarte, il est Français

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, le mercato estival pourrait s'emballer dans les prochaines heures. Un nouveau milieu de terrain pourrait notamment débarquer dans la capitale française.

Luis Enrique se dit officiellement content de son effectif. Mais en interne, il se dit plutôt que le PSG pourrait aussi passer à l'action dans les prochaines heures pour se renforcer. Il faut dire que des ventes sont espérées et que de l'argent va rentrer dans les caisses. Les futurs départs de Milan Skriniar, Carlos Soler ou encore Manuel Ugarte débloqueront des places. Au milieu de terrain, les champions de France ne diraient pas non à une autre recrue. Et le Paris Saint-Germain pourrait bien trouver son bonheur en Bundesliga du côté du Borussia Mönchengladbach.

Manu Koné au PSG, une opportunité à saisir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manu Kone (@manu_kne)

En effet, selon les informations de Nicolo Schira, le PSG a des vues en cette fin de mercato estival sur Manu Koné. Le journaliste ne précise aucun montant ni offre mais l'international Espoirs français, régulièrement annoncé sur le départ de Mönchengladbach, est estimé à quelque 20 millions d'euros. A 23 ans, Manu Koné cherche un club plus huppé et pourrait donc saisir l'occasion qui lui est proposée dans la capitale française. Joueur habile balle au pied et doté d'une belle vision de jeu, il rentre en tout cas dans les idées tactiques de Luis Enrique. Ses belles performances avec les espoirs français, et notamment pendant les Jeux Olympiques, ont donné des idées à de nombreux clubs européens.

Outre Manu Koné, un défenseur et un attaquant pourraient aussi finir par atterrir au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Cela dépendra surtout des ventes et de leur montant. Mais une venue de Manu Koné serait assurément une petite plus-value à l'effectif francilien, qui ne manquera pas de matchs cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des champions et même en Coupe du monde des clubs dans un an.