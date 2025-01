Le PSG trop gourmand pour Ndour, panique au mercato

Dans : PSG.

Le PSG devrait vivre une fin de mercato hivernal mouvementée du côté des départs. Milan Skriniar est en route pour Fenerbahce mais le Slovaque doit pour le moment patienter avant que sa venue ne soit officialisée.

Luis Enrique a été très clair avec certains joueurs de son effectif il y a quelques semaines. De ce fait, certains ont pris la décision de quitter le PSG. C'est le cas de Randal Kolo Muani mais aussi de Milan Skriniar. Pour que le premier rejoigne la Juve en prêt, il a fallu que le club de la capitale résilie le contrat de Juan Bernat. Et pour que le second puisse aussi être officiellement un joueur du Fener en prêt, le Paris Saint-Germain va devoir faire revenir un joueur prêté ou alors le faire partir définitivement. Celui qui pourrait être choisi par le PSG est Cher Ndour, actuellement prêté au Besiktas. Mais pour vendre le milieu de terrain, Paris est gourmand. La somme demandée est de 8 millions d'euros plus 40% à la revente. Des conditions qui ont refroidi la Fiorentina et le Torino.

Skriniar, le PSG cherche toujours une solution

Compte tenu de la situation, Ndour pourrait bien rester en Turquie. Selon L'Equipe, Paris cherche désormais à trouver une solution pour casser le prêt de Renato Sanches à Benfica. Le Portugais pourrait terminer la saison avec le club de la capitale mais ne pas y jouer. Sanches est blessé et pourrait profiter de ce temps pour se soigner. A noter que Milan Skriniar a jusqu'au 11 février pour être inscrit à Fenerbahçe, date de clôture du marché des transferts hivernal en Turquie. En France et en Italie, le mercato s'achèvera le 3 février. Il faudra encore faire preuve de patience pour toutes les parties concernées. En attendant, Skriniar a passé avec succès la traditionnelle visite médicale avec Fenerbahce. Déjà ça de pris.