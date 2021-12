Le PSG tremble : Neymar lance 5 jours de fiesta

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier et un match à Saint-Etienne, Neymar se repose chez lui au Brésil. Le Brésilien n'est toutefois pas décidé à économiser son corps pour le Nouvel An ayant déjà commencé les festivités.

Il fut le grand absent du PSG en cette fin d'année 2021. Victime d'une entorse de la cheville sur la pelouse de Saint-Etienne, le 28 novembre dernier, Neymar a été éloigné des terrains pour six à huit semaines. Un repos nécessaire pour lui permettre de retrouver ses moyens physiques. Toutefois, Neymar, connu pour son sens de la fête, ne compte pas laisser 2021 filer sans réunir un peu de monde chez lui au Brésil.

Depuis mardi soir, la foule se presse chez Neymar

En effet, le numéro 10 parisien a décidé de fêter comme il se doit le passage à la nouvelle année. Il a convié beaucoup de monde dans son hôtel particulier de Mangaratiba, parmi lesquels de nombreuses célébrités brésiliennes. Les festivités ont débuté dès mardi soir selon le journal brésilien Extra avec parmi les invités la chanteuse brésilienne Ludmilla ou encore le champion d'UFC Charles «do Bronx» Oliveira. Le combattant de MMA a d'ailleurs transmis toute son affection au joueur du PSG dans un message sur Instagram. « Merci, mon ami, pour toute l'affection et le soutien. Que Dieu vous bénisse et vous allège toujours, nous allons toujours vers le sommet. » Des festivités qui vont s'étaler jusqu'au 1er janvier, après le réveillon du nouvel An, et d'autres invités sont attendus chez Neymar, histoire de passer du bon temps ou de faire le buzz.

Toute cette allégresse autour du joueur de la Seleçao fera toutefois grincer des dents à Paris. En effet, le Brésilien a été souvent éloigné des terrains depuis son arrivée dans la Capitale et surtout il a peiné ces derniers mois à rester en forme optimale. A l'image du début de saison où il était revenu en France avec plusieurs kilos en trop. Le goût prononcé de la fête du Brésilien lui a joué des tours par le passé et ses dirigeants espèrent qu'il saura se retenir face aux excès avant un programme européen plus copieux en 2022. Surtout un timing très juste pour être opérationnel début février afin d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions.